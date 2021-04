"Soy así de cerdo": Dani Martín revela sus manías cuando tiene que dormir en un hotel

Desde que saltara al estrellato de la mano de El canto del Loco a comienzos del siglo XXI, Dani Martín ha viajado a cada uno de los rincones de España para dar a conocer su música. Desde Barcelona hasta Madrid, desde Bilbao hasta Sevilla. Cerca de veinte años en los que el cantante ha visitado prácticamente todo el país para llegar hasta cada uno de los millones de fans que tiene. Primero con el grupo y, a partir de 2010 en solitario, cuando inició su carrera como solista con su álbum Pequeño.

Un ritmo de vida que le ha llevado a visitar todo tipo de hoteles. Desde algunos de los más lujosos de todo el país hasta otros a los que no le gustaría volver. Por esa misma razón, y dado que lleva más de 20 años durmiendo en distintos hoteles, Dani Martín ha desarrollado una serie de manías sobre las que ha hablado este jueves en El Hormiguero. Todo ello después de que Pablo Motos, su presentador, se interesara por estas manías tan curiosas: "Me han dicho que no te gusta mucho ducharte en los hoteles".

La razón por la que a Dani Martín no le gusta ducharse en los hoteles

Después de explicar que no visita los mismos hoteles a los que iría si tuviera que ir de vacaciones, ya que tienen que reservar habitaciones para 30 personas, el cantante ha asegurado que le da "un poco de ascarral" tener que ducharse en los hoteles: "Si solo hacemos un concierto, vengo de mi casa duchado, voy la prueba de sonido, hago el concierto, duermo en la cama del hotel y regreso a Madrid sin ducharme. Soy así de cerdo".

Una vez más, el cantante reconoce que lo hace porque le da mucho asco. Sobre todo en aquellos hoteles que tienen una bañera en vez de una ducha. Y es que, bajo su punto de vista, todo está repleto de bacterias: "El mando a distancia no lo ha limpiado nunca nadie y probablemente sea la superficie con más gérmenes". Por esa misma razón, y dado que entiende que la habitación está repleta de bacterias, el artista reconoce que tampoco anda descalzo nunca en las moquetas del hotel: "Si le pasaran el Luminol...".

Dani Martín habla sobre su anécdota en un hotel murciano

Por último, y dado que continuaba hablando sobre su experiencia en distintos hoteles a lo largo de su extensa trayectoria, el cantante ha rememorado una anécdota que vivió en uno de Murcia. Después de un concierto, y de haberse tomado unas cuantas copas, el cantante volvía tranquilamente a su habitación de hotel para descansar. Sin embargo, Dani Martín acabó en otra habitación por culpa de unas puertas contiguas que le llevaron a la misma.

El cantante pensó que esa puerta le llevaba al dormitorio pero, al abrirla, se encontró con una familia. En definitiva, y después de varias décadas sobre el escenario, el cantante Dani Martín dispone de las suficientes anécdotas como para extrema precauciones cada vez que visita un hotel.