El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha acudido este sábado a su primera rueda de prensa después de conocer su castigo tras su expulsión en el partido frente al Granada CF. Dos partidos de Liga, ante Valencia CF y Atlético de Madrid, serán los que el neerlandés no podrá dirigir desde el área técnica. La sanción, tal y como ha comentado, le resulta "muy exagerada".

"Vamos a recurrir porque creo que es una sanción muy exagerada. Si por decir 'vaya personaje' te ponen dos partidos... si insultas de verdad te ponen 20", ha expresado, haciendo referencia a lo reflejado en el acta por el colegiado que le mostró la cartulina roja.

Koeman ha querido mostrarse ya focalizado en aceptar su situación y en revertir el mal sabor de boca de la última derrota culé que impidió asaltar el liderato: "Es una oportunidad grande que hemos fallado, pero estoy convencido de que si ganamos los últimos cinco partidos vamos a ser campeones".

"Estuvimos muy decepcionados. Ha sido una oportunidad muy grande de ponernos arriba, pero demuestra que no hay partidos fáciles, hay que estar a tu nivel en todos los aspectos. Pero no hay tiempo para estar triste. Hemos analizado, hemos hablado y creo que el equipo está bien preparado para mañana", ha apuntado, centrándose en su visita a Mestalla.

Tirón de orejas a la defensa

De cara al duelo contra el Valencia, Koeman coloca la asignatura pendiente de los suyos en la retaguardia. "Defensivamente tenemos que mejorar cosas. No puede ser que el otro día encajemos dos goles ante el Granada. Hay que estar más concentrados, cerrar más espacios entre los cinco de atrás cuando defendemos", ha explicado, insistente en su 'toque' a los defensas. "Hay que crear, tener efectividad, pero sobre todo estar defensivamente mejor", ha incidido.

En su vestuario, el entrenador se congratula del papel de sus hombres "muy experimentados" para ayudar a los jóvenes en esta situación de 'sprint' por el título. "Necesitas esta gente en tu equipo, que tenga tranquilidad y ayude a los jóvenes. Hay 4 o 5 jugadores en el campo que es su primera oportunidad de ganar algo grande y es una experiencia que necesitan para mejorar en ese sentido", ha alegado, consciente de la necesidad de apretar los dientes en cada una de las fechas restantes del curso.

"Es un campeonato fuerte. Hay muy buenos equipos. El campeonato es fuerte porque hasta cuatro equipos están luchando para ganar la Liga. Hay que estar bien en todos los partidos, si no, se paga caro. Es lo bonito de esta temporada. No hay ningún equipo superior a los demás, son momentos de partidos y, si no estás bien, pierdes puntos", ha comentado el míster, que también ha tenido tiempo para defender el buen estado físico de sus pupilos y la necesidad de hacer pequeñas rotaciones para que así sea: "Es imposible tener una temporada tan intensa en número de partidos y jugar siempre con los mismos".