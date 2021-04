Roenlared: "Me diagnosticaron anorexia nerviosa con 11 años, es muy necesario pedir ayuda profesional"

Rocío Romero, más conocida en el mundo de Internet como Roenlared. La joven onubense comenzó su trayectoria en YouTube en 2012 y, actualmente, cuenta ya con más de 1 millón de suscriptores. Ro es una de las primeras youtubers españolas y una de las más influyentes hoy en día. Su contenido oscila entre el humor, mucho baile y estilo de vida, aunque ella misma admite que "siempre he hecho un poco lo que me ha dado la gana".

Rocío es licenciada en filología inglesa, realizó un máster en la Universidad Autónoma con el objetivo de enseñar inglés en escuelas de idiomas e institutos. Consiguió impartir como docente en institutos y en colegios, pero no le acababa de convencer, por lo que decidió que lo que realmente quería era dar clase en la universidad. Este nuevo objetivo le llevó a estudiar durante dos años un máster de lingüística teórica en Holanda. Tras acabar el máster, volvió a Madrid y comenzó su doctorado en la Universidad Autónoma para así poder dar clases en la propia universidad. Compaginaba estas clases con su canal de YouTube y fue entonces cuando se dio cuenta, "me gustaba dar clases en la universidad sí, pero me gustaba mucho más crear contenido online", explica.

Con el paso del tiempo, Rocío se convirtió en una persona muy querida en su comunidad. Su determinación y su confianza en sí misma le han convertido, para muchos de sus seguidores, en todo un icono de superación. Sin embargo, la chica fuerte y decidida de ahora, no siempre fue así. "Me diagnosticaron anorexia nerviosa con 11 años, es una enfermedad que tardas mucho en recuperarte psicológicamente. Te pones muchas trampas a ti misma, no considero haberlo superado hasta los 26 o 27 años". La youtuber vivió dentro de la plataforma ese cambio, ese momento en el que decidió ir a terapia y darse cuenta de que realmente no estaba superado. "La anorexia no es solo el vómito después de comer, es lo que te repites día a día, cómo te machacas, cómo no estás contenta de absolutamente nada de ti ni de tu cuerpo. Entonces, hasta que no quitas esa voz, no lo superas realmente".

"Si alguien se siente identificado, por favor, pedid ayuda profesional"

Dar el gran paso de recurrir a ayuda profesional, le hizo darse cuenta de que era algo necesario. "Al principio estaba obsesionada con el físico, con qué comer, con adelgazar… y después, cuando fui a terapia, vi que no lo había superado del todo", comenta Ro. Algo tan simple como volver a hablar con sus padres de aquella etapa, ya era un gran avance. "Es una enfermedad que ocurre y sobre todo en gente joven. Así que, si alguien se siente identificado con esto que estoy contando, por favor, pedid ayuda profesional, porque es la única manera de superarlo", explica Rocío dirigiéndose a los viewers. "Conseguí salir de la anorexia gracias a la terapia, para salir de un trastorno alimenticio necesitas ir a terapia", añade.

La joven youtuber asegura que, si pudiera hablar con su 'yo' del pasado, le diría, sin duda, que se quiera más, que confíe en sí misma y se escuche. "De hecho, el consejo que le daría a cualquier persona que no está pasando por su mejor momento es que confíe, que no se machaque y que se quiera un montón", concluye.

Es importante tener en cuenta un aspecto tan importante como es la salud mental. Gente como Roenlared, en contacto con tantos seguidores, es una gran influencia, sobre todo en los más jóvenes. El hecho de que personas como ella difundan y conciencien sobre este tipo de mensajes, respaldándose en sus propias vivencias personales, pueden ayudar a que personas que necesitan ayuda, se animen a pedirla. Si algo ha demostrado Ro, es que ella es un buen referente para todos sus seguidores.