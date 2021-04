Carla Laubalo: "Me sentía tan sola que pensaba que nadie podría ayudarme, pero nadie sabía lo que me pasaba"

Carla Palau Salvador, más conocida como Carla Laubalo, comenzó sus andanzas en YouTube en 2016 y hoy, cuenta con más de un millón y medio de suscriptores. "Soy youtuber, me dedico a crear contenido, a entretener. Puedo ser una amiga virtual, intento tener siempre una relación cercana con la gente que me sigue", explica Carla. La temática de su canal gira en torno al humor y a la música, la joven barcelonesa destaca por su naturalidad y cercanía, rasgos que le han llevado a lo más alto en el mundo de las redes sociales.

Hace cinco años, Carla acababa sus estudios como educadora infantil y comenzaba a trabajar. Fue en ese año cuando comenzó a recibir ingresos por parte de la plataforma y, en el momento que vio todo más o menos asegurado, decidió aparcar todo lo que estaba haciendo para dedicarse plenamente a crear contenido. "A partir de un vídeo que subí empecé a ver cómo las marcas empezaban a contactarme, me ofrecían dinero a cambio de promocionar sus productos en mi canal y yo pensaba: '¿Qué es esto?'", cuenta Laubalo.

De youtuber a cantante

Sus vídeos no sólo se basan en humor y estilo de vida, la música ocupa también un espacio importante en su contenido. Carla lleva cantando desde que tiene uso de razón y con la publicación de su primer libro compuso su primer tema propio: 'Sé más tú'. Los vídeos imitando voces, tops de canciones, covers y videoclips son de lo más visto en su canal y, sin embargo, cantar en público sigue suponiendo todo un reto para la youtuber. "Ahora haría un directo, pondría música y lo haría, pero así no puedo. Ha habido entrevistas en las que me han dicho que tenía que cantar y hemos tenido que quitarlo, de verdad que no puedo", explica.

En 2019 Carla sacó a la luz su primer libro, 'Sé más tú: Una historia de bullying con final feliz', un libro que recoge algunas de las experiencias más duras de su vida. En este tomo habla de los años en los que sufrió bullying en el colegio y cómo consiguió superar esa etapa. "Yo sabía que a los youtubers muchas veces les proponían sacar libros, a veces simplemente utilizan su imagen y es otra persona quien lo escribe. Yo tenía claro de lo que quería hablar, aceptaba que me ayudaran a hacer una estructura, pero es algo tan personal que no quería que nadie lo escribiera por mí, quería que quien lo leyera, lo hiciera con mi voz", comenta Carla al preguntarle por su libro.

'Sé más tú: Una historia de bullying con final feliz'

Carla era una niña muy tímida, le costaba mucho mostrar sus sentimientos. Durante su adolescencia sufrió bullying por parte de sus compañeros y eso marcó gran parte de su etapa estudiantil. "Yo era una chica callada, no me preguntaban directamente por ello y yo no lo contaba. Eso fue un gran error", cuenta la youtuber. "Todo empezó con tonterías como cogerme las compresas, tirarlas por la ventana, abrirme la mochila, escondérmela en el baño… Fue avanzando hasta el punto de escribirme canciones en la pizarra metiéndose conmigo e incluso, si pasaba a su lado y les rozaba ponían mala cara y decían: '¡Qué asco!'", relata recordando su experiencia.

Al año siguiente le cambiaron de clase y, sin embargo, todo siguió exactamente igual. Distintas personas, mismo problema. "Este año fue lo peor, pensaba: '¿Qué he hecho yo para merecer esto?'. Se burlaban por tema físico y no sé ni como pude aguantar", recuerda Carla. "Se metían con mi nariz, algo que ahora me encanta, pero entonces odiaba. Me llamaban 'cerdo' y hasta día de hoy, me costaba mucho decir esa palabra en voz alta", explica. "A veces estaba hablando con mi hermana y por cualquier broma hacía el sonido del cerdo y a mi se me paralizaba todo, me daban ganas de llorar. ¿Cómo iba a contarle a mis padres que me llamaban así en el colegio si no podía ni pronunciar esa palabra?".

Un camino hacia la superación

"Cuando yo llegaba a casa, el colegio no existía para mí", la youtuber fue alargando la situación hasta cuarto de secundaria, cuando decidió cambiarse de instituto para cursar el bachiller artístico. "Después de ese verano, fui una persona nueva", explica. Carla nunca llegó a pedir ayuda y ese fue para ella su mayor error. "Hay que contarlo, aunque sea por sentir que alguien está ahí, yo me sentía tan sola que pensaba que nadie podría ayudarme, pero es que nadie lo sabía", revela Laubalo.

"Yo seguí adelante pensando que se acabaría, pero otra persona podría hundirse por completo. Es muy peligroso", alega. "Las personas que se meten contigo, no te conocen, no tienen ni idea. Lo que te dicen no te define, céntrate en las personas que te quieren. Cuéntalo, porque la sensación de sentirte sola es lo peor y hace que no veas el final, pero lo hay, siempre lo hay", aconseja la joven youtuber a todos aquellos que estén pasando por una situación similar. Muchas veces los casos de bullying son respaldados por todos aquellos que los presencian y no hacen nada por evitarlo. "No os quedéis callados por favor, eres cómplice cuando haces eso", declara Carla.

En 2020 la youtuber publicó un nuevo libro 'Entre tú y tú', esta vez dirigido a todos esos adolescentes que muchas veces no entienden algunas situaciones de su vida. Desde la sexualidad o los roles de género, hasta la menstruación, el desarrollo del cuerpo o las redes sociales. Carla considera de gran importancia mostrarse natural, no tener reparo en mostrarse sin filtros y mostrar a sus seguidores que la vida va mucho más allá de lo que se muestra en las redes. Su naturalidad es precisamente uno de los rasgos destacables de esta prometedora youtuber, a la que aún le queda mucha trayectoria por recorrer.