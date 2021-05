Rafa Nadal se encuentra inmerso en una gira de tierra 2021 que puede voltear la carrera por ser el máximo exponente histórico del tenis. El manacorí ya prepara en la capital española su presencia en el Mutua Madrid Open, aunque las miradas ya apuntan al Roland Garros que arranca este mayo y en el que puede establecer el récord de Grand Slams conquistados. Sin embargo, el tenista ha dejado las comparativas sobre el mejor jugador para otros en el Telediario de TVE.

"Estoy con ilusión de competir bien en casa. Después vendrá Roma y después habrá dos semanas y media para pensar en Roland Garros", comenzó a explicar en su charla, evitando pronunciarse sobre el pulso en lo más alto con Roger Federer y Novak Djokovic. "Eso de los números y el mejor... yo estoy súper satisfecho y agradecido a la vida con la carrera que estoy teniendo. Dónde me van a evaluar o no los expertos pues ya lo decidirán ellos. Ya he conseguido un puesto de privilegio que es mucho más de lo que hubiera imaginado", explicó, sin distraer su mirada del Masters 1.000 de Madrid.

La cita de la Caja Mágica despierta una sensación "especial" en Nadal: "El cariño y el apoyo de la gente quizás ha sido más extremo aquí que en cualquier otro lugar", admitió, satisfecho por su regreso al torneo después de la suspensión del curso anterior por la pandemia. Este año, las gradas podrán incluso contar con la presencia de hasta 4.000 espectadores.

"El hecho de saber que va a haber público hace que todo lo demás sea más llevadero", aseveró el número 2 del ránking ATP, que ya ha asimilado la normativa del campeonato que imposibilita salir de su particular 'burbuja': "Tenemos que adaptarnos".