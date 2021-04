Rafa Nadal ganó este domingo su duodécimo Conde de Godó tras imponerse al griego Stefanos Tsitsipas en la final (6-4, 6-7, 7-5).

Tras el partido, Tsitsipas lamentó que estuvo muy cerca de llevarse el encuentro, felicitó a Nadal y dijo que el balear "odia perder más que nadie".

Sobre ello le preguntaron en rueda de prensa a Rafa Nadal, que dejó esta genial respuesta: "No, la verdad que no odio perder, lo que me gusta es ganar y la verdad es que lo que me gusta también es competir, más que cualquier otra cosa. Me gusta competir, me gusta esforzarme para intentar conseguir los objetivos y al menos si no se consiguen irme a casa con la tranquilidad de haberlo intentado en todo momento".

La felicidad de Nadal

El número tres del mundo se mostró muy contento al levantar un nuevo trofeo. "Es un placer estar aquí una vez más, un lujo poder jugar aquí con casi 35 años. Diez años antes era impensable para mí, después del año que llevamos es un aún más especial para mí, haber podido jugar en casa con algo de público así que os lo agradezco increíblemente a todos por el apoyo durante toda la semana. Para mí significa mucho ganar en frente a vosotros", elogió Nadal a todos los congregados allí.

Cuando Alex Corretja le preguntó en la televisión cómo ha podido sobreponerse a los reveses del partido, respondió con naturalidad: "He cometido algunos errores, pero lo hecho, hecho está, ¿no? Uno tiene que aceptar los errores y mirar hacia delante porque lo que está pasado no se puede arreglar y lo único que se puede intentar arreglar es lo que viene por delante. Esta es mi manera de pensar, que a veces sale bien y en otras no tanto".

Nadal, sobre el Madrid: "Un desastre..."

Más allá de la victoria, una de las escenas más curiosas del día aconteció cuando el árbitro de la final, el sueco Mohamed Lahyani, le habló sobre el Real Madrid, que la noche del sábado había empatado en casa frente al Real Betis.

"Un desastre, un desastre... Se acabó LaLiga", respondió Nadal al colegiado, que se había mostrado sorprendido por el pinchazo de los de Zidane. Además, Lahyani opinó que el Real Madrid necesita fichar un delantero, a lo que Nadal contestó: "Y más cosas...".

Una conversación en tono distendido, en la que Nadal mostró su decepción con el empate de los blancos en el Di Stéfano. Horas más tarde de la victoria del balear, el Atlético de Madrid caía ante el Athletic, lo que mantiene LaLiga al rojo vivo.