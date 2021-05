Margarita del Val advierte sobre la capacidad de contagio de los vacunados: "Habrá algún susto"

La inmunóloga del CSIC, Margarita del Val, ha entrado en directo en el programa laSexta Noche, presentado por Iñaki López, para hablar sobre la capacidad de contagio de los vacunados de COVID-19. La científica ha recalcado que "la protección frente a la infección es muy baja con las cuatros vacunas que tenemos disponibles ahora en Europa". En esta línea, ha recordado que las vacunas protegen frente a la enfermedad, pero no frente a la infección.

Para hacer más clara su explicación, Margarita del Val ha puesto como ejemplo el contagio en residencias de ancianos, entornos donde las personas están totalmente vacunadas: "Está claro que ahí hay contagio". A pesar de esto, no existen estudios hasta el momento que indiquen la capacidad de contagio tras ser vacunado.

Reyes Maroto y el "reinicio de los viajes"

Estas declaraciones contrastan con las de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha dicho que, probablemente, en poco tiempo se procederá al "reinicio de los viajes". "Estamos incrementando el proceso de vacunación para llegar a mediados de junio con un porcentaje de vacunados que nos permita empezar a reabrir el destino".

Margarita del Val ha mostrado serias dudas ante estas palabras, debido a que no se puede asegurar que las personas vacunadas no contagien simplemente por no tener síntomas. "¿Estamos también considerando seguros, porque no tienen síntomas, a los jóvenes?", ha añadido la inmunóloga.

Más allá de las declaraciones de Maroto, la científica se ha mostrado preocupada por el contacto estrecho entre las personas vacunadas y sus familiares: "Eso sí que me preocupa, porque la gente tiene muchas ganas de quitarse mascarilla, de darse muchos abrazos, de no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto".