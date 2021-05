"No hay nada más constitucional que la verdad, la Justicia y la reparación"

El Consejo Fiscal se partió en dos hace unos días para sacar adelante un informe favorable al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que, entre otras cosas, tiene previsto convertir en Valle de los Caídos en un cementerio civil o, a nivel jurídico, crear una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para estudiar casos relacionados con la dictadura. Con seis votos a favor y cinco en contra, el sector progresista aprobó el informe a la espera de lo que haga el Consejo General del Poder Judicial, que recientemente ha pedido una prórroga para elaborar su informe.

Carlos García Berro es miembro del Consejo Fiscal, de la Unión Progresista de Fiscales, y actualmente miembro del Ministerio Público en la Audiencia Nacional después de pasar por Girona, Getafe y la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid.

¿De qué manera esta norma cumple con estándares internacionales?

Nos equipara con Europa y nos equipara con el mundo. Los convenios que tiene firmados España forman parte del ordenamiento jurídico español y nos tenemos que amoldar a esos estándares internacionales. Ciertamente, en esta cuestión de memoria democrática estábamos deficitarios de una norma como esta que nos equipara a los estándares internacionales y a todo el corpus iuris internacional tanto de defensa del derecho penal internacional como en defensa del derecho humanitario.

¿Esta norma unifica criterios a nivel estatal?

Evidentemente, hay que aprovechar en este aspecto a hacer la ley las posibildades de actuacion del Ministerio Fiscal, un órgano jerárquico, con implantación en todo el territorio nacional y servirá, mediante la cracion de la fiscalía de sala específica para la armonización en los criterios de aplicación de la norma estatal y de las múltiples normas autonómicas que han ido promulgando las distintas comunidades autónomas sobre la Memoria Histórica. Es un complemento perfecto que permitirá la armonización, potenciando esta capacidad de actuacion uniforme del Ministerio Fiscal para garantizar siempre a las víctimas y, sobre todo, a los familiares de las víctimas, la verdad, la Justicia y la reparación.

El fiscal Carlos García Berro en el Foro Jurídico Pedro Zerolo en 2016 en Madrid / Alberto Pozas

La creación de una fiscalía especializada en el Tribunal Supremo es uno de los aspectos que más polémica ha suscitado en el Consejo Fiscal, con los fiscales de la conservadora Asociación de Fiscales denunciando en un comunicado que este anteproyecto "facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal" calificando la creación de "innecesaria".

¿Qué necesita esta ley para se pueda llevar a efecto todo lo que contiene?

Es otra de las virtudes de la creación de un fiscal de sala especial. No sólo tiene previsto una actuación dentro de la Justicia sino también una representación institucional, con el resto de instituciones del Estado, y unas muy importantes funciones de coordinación. A través del Ministerio Fiscal, que es el garante de la legalidad y el interés publico tutelado por la Ley, no sólo habrá una coordinación en el ámbito de la Justicia sino en el ámbito de toda la administración pública.

¿Se había quedado algo obsoleta la Ley de 2007?

El anteproyecto que se nos presenta es una evolución de la anterior, se abordan los aspectos hasta donde no había podido legar la anterior Ley. Hay que verla más bien como una evolución natural del proceso legislativo.

Otra de las críticas realizadas desde la Asociación de Fiscales es que la norma, tal cual está redactada, es "confusa y ambigua".

¿Consideráis que el anteproyecto que se os ha presentado podría mejorarse en el aspecto de la redacción o no entendéis que sea confusa y ambigua?

No es confusa ni ambigua. Entiendo que es respetuosa con la autonomía del Ministerio Fiscal, se crea la Fiscalía especial, el fiscal de sala especializado y evidentemente lo que no puede hacer la norma es decir cómo tiene que actuar la Fiscalía. Se da a la Fiscalía la potestad de actuar y tendremos que ser nosotros quienes, en el ejercicio de nuestra autonomía que tanto reivindicamos, decidamos cuál es la actuación concreta que va a llevar a término la Fiscalía especial.

¿Puede tener algún tipo de tacha de inconstitucionalidad?

No hay nada más constitucional que la verdad, la Justicia y la reparación. No hay nada más constitucional que la protección de las víctimas y no hay nada más constitucional que la equiparación a los estándares internacionales de derecho humanitario y de derecho penal internacional.