Cómo disfrutar de miles de juegos gratis sin la necesidad de instalarlos: así funciona el Archivo de Internet

El Archivo de Internet es un repositorio digital en el que se preserva todo tipo de contenido. Desde capturas de páginas web que nos permiten consultar cómo estaba una página en un determinado momento hasta recursos multimedia y todo tipo de software para nuestro ordenador o teléfono móvil. Una especie de bóveda de fin del mundo, como la de Finlandia, en la que se preservan algunos de los archivos más valiosos de Internet.

Archivos que, tal y como explican los desarrolladores de esta plataforma, tienen licencia de tipo Creative Commons u otras similares, lo que permite su distribución gratuita en Internet. Entre las distintas categorías de este repositorio online podemos encontrar uno dedicado al mundo del software. Un apartado en el que podremos encontrar una infinidad de programas para nuestro ordenador e incluso apps para nuestro smartphone.

Cómo disfrutar de miles de juegos completamente gratis

También videojuegos. Para poder disfrutar de miles de videojuegos gratis tan solo tienes que acceder al Archivo de Internet y pulsar sobre la pestaña Software. Una vez allí, dirígete al buscador situado en la parte lateral de la página web y realiza tu consulta a partir de las múltiples herramientas de búsqueda que te ofrece la plataforma. Si escribes, por ejemplo, PlayStation, encontrarás todos los videojuegos de esta videoconsola.

Y no, no tendrás que descargártelos para poder jugar. Tras pulsar sobre cada uno de estos títulos, el Archivo de Internet nos abrirá una nueva pantalla desde la que podremos jugar al videojuego in situ. Después de esperar varios minutos, en los que la máquina estará descargando todo el contenido en nuestro ordenador, la plataforma nos permitirá disfrutar de todo tipo de juegos. Desde el Crash Team Racing, uno de los más populares de la mítica videoconsola, hasta otros títulos como Tekken, Fifa 2005 o Metal Gear, entre otros.

Disfruta de videojuegos retro

En esta página web también hay cabida para los videojuegos más retro. Si eres de esas personas que recuerda con cariño aquella etapa en la que te pasabas horas y horas frente al televisor matando todo tipo de marcianitos, ahora podrás volver a vivirla. En esta página web encontrarás videojuegos de algunas de las consolas más famosas de la historia. Desde la Sega MegaDrive o la SuperNintendo hasta la Atari 7800 o la Neo Geo.

Para poder consultar los distintos juegos tienes dos opciones. Por una parte acceder a la sección Internet Arcade en el que podrás jugar a miles de juegos publicados entre los años 70 y 90 gracias al emulador Mame y, por la otra, meterte en el Console Living Room. Una vez allí, tan solo tendrás que seleccionar la videoconsola a la que quieras jugar y decantarte por el título que quieras. En cuestión de segundos, todo dependerá del título escogido, podrás disfrutar de miles de juegos sin la necesidad de instalar nada.