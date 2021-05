"La política se ha convertido en una trituradora": la reflexión viral de Évole tras el adiós de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias y Albert Rivera estaban llamados a ser los estandartes de la nueva política. El primero de ellos al frente de Unidas Podemos y, el segundo, como líder de Ciudadanos. Durante varios años acabaron con el bipartidismo, pusieron a los partidos tradicionales contra las cuerdas y se convirtieron en alternativas reales al Gobierno. Sin embargo, el paso del tiempo ha acabado con ellos hasta el punto de desaparecer del plano político.

El desgaste como consecuencia del tiempo, unido al hecho de no conseguir derrocar al Partido Popular y al PSOE durante estos últimos años, han acabado costándole el puesto tanto a uno como a otro. Albert Rivera anunciaba que dejaba su partido en noviembre de 2019 tras la debacle de Ciudadanos en las elecciones generales del 10 de noviembre. Pablo Iglesias hacía lo propio este martes ante la imposibilidad de revitalizar a una Unidas Podemos que quedaba relegada a quinta fuerza de la Comunidad de Madrid.

Jordi Évole reacciona al adiós de Pablo Iglesias

Tras una breve introducción, en el que explicaba que había vuelto a ganar la derecha Trumpista, Pablo Iglesias anunciaba por sorpresa que dejaba la política: "Los datos de participación son altísimos y esto no se ha traducido en lo que buscábamos, sino en todo lo contrario. Al mismo tiempo, hemos constatado un incremento de la agresividad sin precedentes, con una normalización de los discursos fascistas, amenazas de muerte y deshumanización. Me han convertido en un chivo expiatorio y partir de ahí la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier consideración. No contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos, dejo la política de partido. Seguiré comprometido con mi país. Hasta siempre".

Solo hace seis años de esto.

Todo va muy rápido. ¿Demasiado?

La política se ha convertido en una trituradora. Y diría que eso no es una buena noticia. Deberíamos reflexionar también los medios sobre ello. pic.twitter.com/ED9ju80BjW — Jordi Évole (@jordievole) May 4, 2021

Una decisión que ha provocado miles de reacciones en redes sociales. Entre ellas la del comunicador Jordi Évole, quien ha reflexionado sobre la política actual y sobre cómo ha cambiado en los últimos años. Todo ello a través de un mensaje publicado hace apenas unas horas en su cuenta de Twitter, donde el presentador de programas como Salvados o Lo de Évole ha recuperado una imagen del programa en el que enfrentó por primera vez a Albert Rivera y a Pablo Iglesias.

Las redes responden a Jordi Évole

Un fotograma, grabado hace apenas seis años, en el que ambos políticos estaban preparados para suceder a los partidos tradicionales e iniciar una nueva era política: "Solo hace seis años de esto. Todo va muy rápido. ¿Demasiado? La política se ha convertido en una trituradora. Y diría que eso no es una buena noticia. Deberíamos reflexionar también los medios sobre ello". El comunicador lamenta que la política actual esté llevando a un desgaste a los políticos y políticas nunca antes visto en la historia de la democracia.

Tras la publicación de este tuit, muchas han sido las personas que han respondido al comunicador. Mientras que algunos han asegurado que es culpa de los medios de comunicación, quienes han convertido a los políticos en personajes públicos, otros lo han achacado a la coyuntura actual. Diferencia de opiniones para justificar un mismo fin: la nueva política se marchita mientras la vieja guardia sigue liderando el país.