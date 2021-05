"Formulario para ofendidos": Pérez-Reverte es criticado por haberse vacunado y su respuesta se hace viral.

Los mensajes que el escritor Arturo Pérez-Reverte publica en su cuenta oficial de Twitter suelen tener bastante repercusión, y su último tuit en el que anunciaba que acababa de recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 se ha convertido en un caldo de cultivo para todos aquellos negacionistas que han aprovechado para criticar al escritor.

Pero si algo caracteriza a Pérez-Reverte es que no es de morderse la lengua, y con su habitual tono irónico ha subido a su cuenta una especie de "Formulario para ofendidos en redes sociales", que se ha convertido en viral en apenas unas horas y ha sido aplaudido por miles de usuarios en la red social. "Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e inyectado, o como se diga, para no ofenderlos" ha escrito.

Criticas por haberse vacunado

La polémica se desataba este miércoles cuando el escritor publicaba un tuit en el que anunciaba que había sido ya vacunado de la primera dosis contra el coronavirus, como han hecho otros personajes públicos y famosos, y agradecía la atención que le habían brindado en el hospital donde lo habían vacunado: "Recién vacunado en el hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid. Organización perfecta y personal rápido y eficaz. Muchas gracias".

Recién vacunado en el hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid. Organización perfecta y personal rápido y eficaz. Muchas gracias. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 5, 2021

Pero este tuit se convertía en el objeto de crítica de los antivacunas y aquellas personas negacionistas que comenzaban a atacar al periodista, acusándole de "vendido al sistema", o le reprochaban creer que "era más instruido y menos manipulable" y le amenazaban con dejar de seguirle o nunca más volver a leer sus libros.

Además de poner en duda la vacuna, a la que algunos se han referido como "un experimento" o han opinado que no es necesario ni adecuado compartir este tipo de información. Otro incluso le echa en cara una de sus propias frases o le dicen que no esperaban "semejante acto de sumisión por su parte".

Este es el año, en el que se pone de manifiesto que cientos de miles de personas que creíamos inteligentes, o son estúpidos, o son cobardes vendidos al sistema. No sé con cuál de los 2 adjetivos etiquetarle a ud. — Sergio Valcárcel (@EscuelaFit) May 5, 2021

Citando una frase suya: "La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad", y a propósito de su twit, yo diría que ha dejado usted de ser un rebelde (si algún día lo fue). — Marcos Ortiz (@mOrtiz_RT) May 5, 2021

Pensaba que Vd. era más instruido y menos manipulable. Está pristino que es del montón, le deseo lo mejor🙏 — Pacorru🏛️ (@pacorru1958) May 6, 2021

No me esperaba semejante acto de sumisión por su parte. — Mr.V🖤 (@antonio_vgc) May 5, 2021

Vaya tela los comentarios. Tienes una oportunidad de oro para concienciar a muchos (aparentemente) de tus seguidores sobre los pros y contras de las vacunas... pic.twitter.com/0h73cuCkol — Victor Pacheco (@vict_pacheco) May 5, 2021

Es necesario que usted tenga que decir que esta vacunado ya???? no entiendo nada, acaso usted comento si se renovó la vacuna del tétanos?? cada vez que escucho que debo vacunarme, en la radio, en la TV, en boca de escritores que admiraba, me dan más ganas de decir NO. — Jara (@snorkelcontubo) May 5, 2021

¿Ignorancia? Disculpe pero debería saber q lo q están pinchando a la gente NO es una vacuna, por otro lado es sorprendente q se atreva a decir q la única solución es la “vacuna”, ¿y China?.Seguro q está usted a favor de obligar a “vacunarse” y ni se ha leído el prospecto. — WhiskyTriple (@WhiskyTriple) May 6, 2021

Contesta con un irónico "Formulario para ofendidos" que se hace viral



Todo un aluvión de críticas para las que Pérez-Reverte ha tenido una respuesta conjunta: "Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto". Y ha adjuntado una especie de "Formulario para ofendidos en redes sociales" que ha sido muy aplaudido por el resto de usuarios, que lo han viralizado en cuestión de horas y ya lleva más de 20 mil 'me gusta' y 4 mil 'retuits'.

En el formulario indica que se detalle la razón por la que se ofendió: "¿Lloró?", "¿Lo va a superar?". Todo un arsenal de opciones escritas con su habitual tono irónico y que culminan con motivos por los que se ofendió, entre los que se puede elegir entre "me gusta el drama", "necesito atención", "soy de cristal" o "tengo muchos complejos".