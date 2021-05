El nuevo Barça de Koeman: de la humillación en Champions a tener el doblete en sus manos

El FC Barcelona apuesta por el doblete. Los de Koeman reciben en casa este sábado al actual líder de la competición (76 puntos), el Atlético de Madrid. Un partido cuanto menos emocionante, ya que su resultado será clave para inclinar la balanza para uno de los dos de cara a hacerse con el título de Liga. Con la Copa del Rey de esta temporada ya en su palmarés, el equipo azulgrana está decidido a ganar LaLiga.

FC Barcelona celebrando la Copa del Rey ante el Athletic. / GETTY IMAGES

No será un partido decisivo del todo, puesto que lo que haga el Real Madrid (74 puntos) ante el Sevilla (70 puntos), en Valdebebas el domingo, puede cambiar las posiciones en la tabla, pero sí es clave en el devenir del último tramo de la temporada 2020-21. Una victoria del Atlético de Madrid dejaría mucho a su favor para ganar esta Liga, ya que dependería de sí mismo totalmente y tendría que ganarlo todo sí o sí.

Con el FC Barcelona pisándole los talones, a tan solo dos puntos (74 puntos), si los azulgrana ganan se pondrían líderes provisionales, pero necesitarían un empate entre los de Zidane y Lopetegui para confirmar su posición. Si el Real Madrid también empata o gana, con un empate o una derrota podría significar el adiós al tan soñado y deseado doblete que ahora ven que puede estar al alcance de su mano.

Koeman, el héroe de un Barça desahuciado

El entrenador holandés ha hecho lo que hace meses parecía imposible para el Barça. Ha conseguido que un equipo que muchos daban por desahuciado en agosto, tras el tremendo 2 - 8 ante el Bayern en la Champions, pase a ser un aspirante a hacerse con un doblete esta temporada. Además de ello, Koeman se ha tenido que enfrentar entre tanto a un crisis deportiva, económica e institucional.

Kimmich, del Bayern, celebrando el quinto gol de su equipo ante el Barça en los cuartos de final de la Champions. / GETTY IMAGES

Ha hecho que un equipo que parecía estar en horas bajas tenga una clara oportunidad de hacerse no solo con uno, sino con dos títulos. El Barça está a tan solo cuatro victorias de conseguirlo, y si lo hace, será una de las temporadas más a valorar en el club.

Sin embargo, Ronald Koeman no podrá estar dirigiendo a su equipo desde el banquillo en el terreno de juego porque que está sancionado tras ser expulsado contra el Granada por decirle al cuarto árbitro: "Vaya personaje". El técnico holandés verá el importante duelo desde las gradas. El Barça llega al partido con regresos esperados para refrescar el equipo disponible. El delantero Braithwaite ya está recuperado de su lesión de tobillo, aunque por el momento se espera que Koeman saque su once de gala. Por la parte de Simeone, aún hay dudas de si Lodi y Giménez podrán llegar a tiempo para reforzar la defensa.

La plantilla culé cree en el doblete

El Barcelona llega al tramo final de la temporada con mucho ánimos, y si no que se lo pregunten a la plantilla azulgrana, que ha sido noticia estos últimos días por la polémica comida en casa de Messi, en la que se les oyó cantar: "Campeones, campeones". Llenos de confianza en la conquista de LaLiga, el vestuario azulgrana se ve con posibilidades para hacerse con el título sin problemas.

Pese a la ausencia de público en las gradas, el regreso de Luis Suárez al Camp Nou estará en el punto de mira. Un estadio en que se hizo grande con el FC Barcelona y del que se fue dejando buenas relaciones en el club, como con Leo Messi. Esta vez se enfrentarán como rivales y el uruguayo intentará marcar a su viejo compañero Ter Stegen en la que fue su casa. Además, los del Barça cuentan con datos a su favor, y es que el Cholo nunca ha ganado en el Camp Nou.

Messi y Suárez en su época conjunta en el Barça. / GETTY IMAGES

El Barça saldrá en casa a ganar y no pensando en otra cosa que no sea sumar tres puntos, ya que si no lo hacen, pueden descolgarse de la lucha por LaLiga, y el Atlético de Madrid se adelantaría en solitario más de lo que ya está. Azulgranas y rojiblancos acudirán a la cita con el recuerdo de aquella jornada 38 de la Liga 2013-14, también en el Camp Nou, que terminó con empate a uno, que fue más que suficiente para que los del Cholo se llevasen el título liguero de aquel año. Un resultado en una situación parecida, pero no igual, que los de Koeman intentarán que no se repita.