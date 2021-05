Diego Simeone no se sentará ante la televisión este domingo para ver el partido entre el Real Madrid y el Sevilla que puede hacer líder de la Liga al equipo de Zinedine Zidane. "No creo que lo vea. No estoy viendo los partidos. No lo paso bien y prefiero no verlos", ha señalado a los micrófonos de Movistar al término del encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

El técnico reconoce que buscará la "tranquilidad" porque "no cambia mucho" si ve o no ese encuentro. "Estaremos con la familia cenando y a preparar el lunes, que necesitamos hacer un partido ante la Real", dijo en relación al próximo encuentro de los rojiblancos frente al conjunto de Imanol Alguacil.

Simeone ha mostrado su satisfacción por la situación que vive el Atlético recalcando que es lo que buscaba cuando vino al conjunto rojiblanco hace casi una década: "Me ilusiono con esto, que el Atlético compita hasta el final", ha insistido recordando que el conjunto colchonero mantiene sus opciones y peleará por esta Liga aunque ahora es el Real Madrid el que depende de sí mismo.

"Seguimos pensando en el partido ha partido", ha recalcado el entrenador del Atlético, que ha evitado hablar de quién se puede llevar este título de Liga. "El Barcelona ganó la Copa y tiene posibilidades de ganar la Liga; el Real Madrid competirá como ha hecho siempre y el Sevilla puede sumarse mañana si gana", ha recalcaco.