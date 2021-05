Jordi González revela que padece depresión y se sincera: "Perdí la mitad de mis ahorros en una semana"

El presentador de televisión Jordi González ha vuelto a aparecer en las pantallas después de un tiempo alejado de estas. Quien dirigió algunas entregas de 'Supervivientes', entre otros programas, ha regresado ante las cámaras en TV3, donde se ha sincerado y ha revelado que padece depresión, una enfermedad que sufre al menos el 6,7% de la población, según la última Encuesta Nacional de Salud publicada en 2017.

Según ha señalado González, los síntomas comenzaron cuando empezó el confinamiento. "Había estado desanimado, pero nunca deprimido, y cuando llevábamos dos semanas de confinamiento, empecé a deprimirme", ha contado el presentador. Parte de su terapia ha sido la desconexión, entre lo que se encuentra, según ha comentado, "consumir menos información y leer noticias sólo a partir de las seis de la tarde".

Además, la pandemia de coronavirus no solo le afectó en el ámbito psicológico, sino que también tuvo consecuencias importantes para su bolsillo. En concreto, la caída de la bolsa supuso que perdiera la mitad de todos sus ahorros. "Tengo dinero ahí como mucha gente y lo que yo había guardado durante tanto tiempo se redujo", ha dicho.

Aun así, ha señalado que le gustaría retirarse y dejar su empleo. "Me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces y es cierto. Estoy en una empresa que me valora mucho. Me siguen dando trabajo y no me quejo, pero también me gustaría no tener que trabajar", ha indicado.