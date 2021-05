Esto es lo que va a pasar con WhatsApp desde este sábado si no has aceptado las nuevas condiciones

A comienzos de año la empresa de mensajería instantánea WhatsApp anunció que cambiaba sus términos y condiciones sobre privacidad y seguridad, y avisaba a los usuarios de que tendrían hasta el 15 de mayo para aceptarlos.

La fecha llega esta semana, y aquellas personas que no hayan querido aceptar estas condiciones, empezarán a tener un servicio limitado. Este cambio tiene que ver con la venta de información a Facebook, la empresa principal de la compañía.

Primero limitará sus funciones, y después no se podrá usar

Aunque WhatsApp ya avisó de que esta política no afectaría a los residentes de la Unión Europea por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que impide esta venta de datos a la red social, es imprescindible su aceptación.

De esta manera, los usuarios que no lo hagan, verán como progresivamente su acceso a la aplicación se verá limitado hasta desaparecer. No se borrarán inmediatamente las cuentas, pero no podrán acceder a la lista de chats cuando abran la aplicación. Sí que se podrá contestar, en un principio, a llamadas y videollamadas, o contestar desde la notificación que llega al móvil a los mensajes, como ha explicado la compañía.

Pero pasadas unas semanas, la empresa ha advertido que estas funciones también se verán recortadas, de manera que no se recibirá ninguna interacción. No obstante, el mensaje emergente para aceptar esta política de privacidad y seguridad seguirá apareciendo de manera insistente, hasta llegar a un punto en el que si no se aceptan, no se podrá utilizar WhatsApp. Y pasados 120 días sin realizar interacción, la cuenta será borrada.

Las consecuencias de este cambio de condiciones

La empresa a la que pertenece WhatsApp ha sido duramente criticada desde que se conociera este cambio en sus condiciones de uso, y ha provocado el rechazo de miles de personas, que amenazaron con cambiarse a otras plataformas como Telegram, que permite también la mensajería instantánea y no tiene un tráfico de datos como el que pretende hacer ahora esta con Facebook.

“Ha habido mucha desinformación que causa preocupación y queremos ayudar a todos a entender nuestros principios y los hechos" ha destacado la compañía. En cualquier caso, habrá que esperar a este sábado para empezar a ver el impacto que tienen tantos estas nuevas condiciones como los usuarios que decidan rechazarlas.