"Le chantajeaba": Rocío Carrasco recuerda las amenazas de Antonio David a su hijo si hablaba bien sobre ella

Telecinco ha emitido este miércoles el décimo de los doce episodios que componen Rocío: contar la verdad para seguir viva. Un documental, protagonizado por Rocío Carrasco, en el que la colaboradora de televisión rompe su silencio para relatar todo lo que le ha tenido que vivir durante los últimos 20 años. Desde su relación con Antonio David Flores y sus hijos Rocío y David hasta sus ingresos en el hospital por distintos motivos o su intento de suicidio.

Después de hablar sobre los episodios traumáticos vividos con su hija Rocío Flores durante las dos últimas semanas, la protagonista de este documental se ha centrado en la figura de su hijo pequeño David. Un niño que, tal y como ha explicado frente a las cámaras de Mediaset, sentía auténtica devoción por ella. Sin embargo, Rocío Carrasco asegura que Antonio David Flores hizo todo lo posible para que cambiara de opinión a través de la manipulación.

Del chantaje a las amenazas: Rocío Carrasco habla sobre las técnicas de manipulación de Antonio David Flores

Rocío Carrasco explica que la que fuera su pareja trataba de convencer a su hijo de que su madre era una mala persona: "Cuando la niña ya no estaba viviendo en casa, se iba a ver al niño al colegio durante el periodo que me pertenecía a mí. Iba a verlo a la salida o al recreo y le iba diciendo cosas". Entre ellas, la protagonista del documental asegura que Antonio David solía hacerle un chantaje emocional a su hijo para que abandonara a su madre y volviera junto a ellos: "Te tienes que venir con nosotros porque tú hermana te echa mucho de menos".

Por otro lado, Antonio David Flores también quería darle a entender que era una especie de héroe que podía salvarle de su madre: "Si tu madre te castiga, me llamas, si tu madre te dice algo mañana vengo y me lo cuentas". Sin embargo, David Flores seguía manteniendo un fuerte vínculo personal con Rocío Carrasco. De hecho, aprovechaba las visitas a la casa de su madre para desahogarse sobre el núcleo familiar de su padre.

Antonio David Flores amenazó a su hijo con bajarle del coche por defender a su madre

Entre otras cosas, el niño le contaba a su madre que Antonio David Flores le había amenazado en más de una ocasión por defender a Rocío Carrasco de sus acusaciones: "Él me contó que había ido en el coche con su padre y con Rocío y que estaban hablando de mí. Dijo que lo que decían de mí era mentira y su padre le aseguró que si me defendía o hablaba bien de mí me bajaba del coche para que me fuera andando".

Un caso de violencia vicaria mediante el que Antonio David Flores utilizó a sus hijos para infligir dolor hacia Rocío Carrasco. En lo que respecta a la situación actual con su hijo, Rocío Carrasco asegura que siente lástima por él porque se han aprovechado de su estado para lucrarse: "Él era locura, le encantaba verme hacer de comer. Él tenía mucho, mucho, mucho rollo con nosotros. Hablo de él sin pena porque sé que es feliz. Mi pena con él es en otro sentido. Mi pena con él es por la utilización que ha sufrido. Porque esta persona ha utilizado incluso esas circunstancias de ese niño que es su hijo para lucrarse y hacer más daño".