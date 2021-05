"No pienso borrar lo que fui": la reflexión viral sobre la evolución personal y el paso del tiempo en Internet

La artista Sandra Sabater, componente de grupos como Ginebras o Grasias, publicaba hace apenas unas horas un comunicado en su cuenta de Twitter mediante el que reflexiona sobre el paso del tiempo en las redes sociales y la evolución del ser humano como persona a lo largo de su vida: "Lo dejo por aquí por si algún día me meto en problemas, que quede constancia de lo que opino a 13 de mayo del 2021 con 25 años". Un texto, que bajo su punto de vista no iba a leer nadie, pero que con el paso del tiempo ha ido ganando una repercusión cada vez mayor hasta el punto de hacerse viral.

Un texto que nace desde sus entrañas como respuesta a un usuario de Twitter que decidió criticarla en base a un tuit publicado por la artista en 2013: "Hace poco, un usuario de Twitter sacó a la luz un tuit mío de 2013 diciendo una barbaridad machista, retrógrada y facha de la que me sentí muy avergonzada". Un primer tuit al que le siguieron otros de varias personas que quisieron criticar a la a artista por comentarios que hizo en el año 2009.

La redes sociales como vía de escape a lo conocido

Después de volver a leer aquellos tuits, Sabater recuerda que la Sandra de aquella época tenía entre 12 y 15 años: "Vivía en un pueblo donde todos nos conocíamos. Era católica cerrada y vivía prácticamente en la parroquia". Una joven que tenía una crisis de identidad, tal y como reconoce en el comunicado, que le llevaba a querer ser pija como sus amigas y hippie como la gente de Tumblr y Twitter.

Sé que este texto no lo va a leer nadie. Pero lo dejo por aquí por si algún día me meto en problemas, que quede constancia de lo que opino a 13 de mayo del 2021 con 25 años✌️ pic.twitter.com/rIcb2wQnm9 — Grasias (@SandraSabater) May 13, 2021

Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que las redes sociales se habían convertido en ese espacio en el que podía tener una vida paralela que nadie podía juzgar. Sin embargo, y a pesar de que le dejó grandes momentos, reconoce que le llevó a perderse por completo: "Me ensucié del hateo exacerbado de Twitter, de los insultos por doquier y del ver un abanico de identidades tan inmenso que me perdí buscando la mía".

"No pienso borrar lo que fui"

Sin embargo, y a pesar de que por aquel entonces escribiera cosas sobre las que a día de hoy se arrepiente, la artista ha asegurado que no piensa seguir borrando tuits: "No pienso borrar lo que fui. Porque soy lo que soy, porque fui lo que fui". A pesar de que reconoce que se arrepiente de la gran mayoría de mensajes, Sabater asegura que ya no es esa Sandra. De hecho, asegura que la Sandra que escribe este texto tampoco será la misma que la de dentro de unos años.

"Estamos diseñados para cambiar y para vivir cosas diferentes todo el rato", recuerda la artista. Por esa misma razón, y dado que el ser humano evoluciona a medida que pasa el tiempo, Sabater reconoce que va a dejar de borrar tuits del pasado.