Natalia de Molina confiesa su dura infancia: "Vengo del dolor, de la soledad de una niña odiada en el colegio"

Dos Goyas y cinco nominaciones. Estos son los últimos logros de Natalia de Molina, quien ha recibido muy buenas críticas por uno de sus últimos trabajos, en la película Las Niñas de Pilar Palomero. Sin embargo, parece que no todo han sido buenos momentos en su vida. La actriz jienense ha compartido en Instagram una fotografía en la que aparece ella misma de niña, acompañada de un comentario en el que resume el "dolor" de su infancia y cómo luchó su madre por ella.

La publicación acumula más de 1.200 comentarios y supera los 24.000 me gusta. Además, varios son los actores que han apoyado a la actriz en la red social. Algunos de ellos han sido Macarena García, Esther Acebo, Pol Monen y Paco León. El comentario más aplaudido ha sido el de Inma Cuesta: "GRACIAS por compartir algo tan íntimo, doloroso y hermoso a la vez. Abrazo a esa niña y te abrazo a ti".

"Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz, de una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos. Y me veo ahí... ahí... tan chiquitita... tan sola... Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas".