"Te he puesto a parir muchísimas veces, pero...": el mensaje de despedida de Jorge Javier Vázquez a Iglesias

Los resultados de las elecciones celebradas el pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid dejaron varios titulares. Por una parte, la victoria incontestable de una Isabel Díaz Ayuso que sumaba más que las tres fuerzas de izquierda y, por la otra, la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la política: "Me han convertido en un chivo expiatorio y partir de ahí la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier consideración. No contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos, dejo la política de partido. Seguiré comprometido con mi país. Hasta siempre".

Una noticia que, a pesar de que ya hayan pasado varias semanas, todavía sigue dando que hablar. Varias semanas después de este sorpresivo adiós, Jorge Javier Vázquez ha querido despedirse del político a través de su blog en la revista Lecturas. Una entrada en la que ha reconocido que nunca ha votado por él que fuera líder de Unidas Podemos pero que, sin embargo, ha sido muy importante para la historia de España: "Te he puesto a parir muchísimas veces, pero creo que has sido una figura importante en la política española".

"H as meneado el cotarro y has sembrado la duda"

A continuación, el presentador de programas como Sálvame ha reconocido que Pablo Iglesias ha ayudado a que la sociedad se cuestione elementos que parecían intocables: "Has meneado el cotarro y has sembrado la duda". Una función que, bajo su punto de vista, no le parece un mal currículo para un político. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez reconoce que a veces le ha perdido la arrogancia, el ceño fruncido y esa tendencia a la riña.

A pesar de ello, el presentador asegura que el que fuera líder de Unidas Podemos deja la política "con más cuentas en el haber que en el debe". Después ha denunciado el acoso que ha recibido durante los últimos años pero le ha pedido al propio Pablo Iglesias que no sea él quien se lo recuerde a la sociedad: "Totalmente de acuerdo en que se han pasado contigo y con tu familia veintisiete mil pueblos, pero, por favor, no es tarea tuya recordarlo. Como sociedad somos nosotros los que tenemos que cuestionarnos hasta dónde hemos llegado con un político".

"Lo podrías haber hecho mejor, pero también es verdad que examinamos a los demás con una severidad que no empleamos"

Por todo ello, y después de "menear el cotarro" durante estos últimos años, Jorge Javier Vázquez considera que Pablo Iglesias ha abandonado la política en el momento justo: "Lo podrías haber hecho mejor, pero también es verdad que examinamos a los demás con una severidad que no empleamos, ni de lejos, con nosotros mismos".

Para finalizar su carta de despedida a Pablo Iglesias, Jorge Javier Vázquez le asegura que nunca le ha votado. No obstante, reconoce que su irrupción en la política le ha servido para ayudarle a sembrar la duda, por lo que le está agradecido: "Te deseo mucha suerte y esa tranquilidad que te han robado durante demasiado tiempo".