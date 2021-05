DIRECTO | Pedro Sánchez acusa al PP deslealtad y Pablo Casado pide un cambio en al política exterior

La crisis migratoria en Ceuta, donde este martes llegaron 8.000 inmigrantes, se ha colado en el control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también afronta las críticas de la oposición por la falta de un plan alternativo tras finalizar el estado de alarma, el pasado 9 de mayo.

"Es la crónica de una crisis anunciada", ha dicho el líder del PP Pablo Casado que critica la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. "Ha demostrado que le queda grande el Gobierno, sea humilde. Hay más lealtad en esta oposición que en el Consejo de Ministros porque para nosotros lo único que importa es España", ha asegurado.

En la réplica, Sánchez le ha preguntado: "No me queda claro: ¿apoya al Gobierno o no? Porque por la mañana en una conversación privada me dice una cosa y luego otra".

"Ojalá abandonden la oposición desleal con el Gobierno", ha pedido Sánchez que ha dicho que el problema es que "la derecha no acepta que la izquierda ha ganado y gobierna de manera legítima".

Arrimadas: "Mis primeras palabras quiero que sean para los ciudadanos de Ceuta y Melilla"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cambiado su pregunta en la sesión de control para centrarse en la crisis migratoria: "Mis primeras palabras quiero que sean para los ciudadanos de Ceuta y Melilla, que están sufriendo con angustia estos momentos, y también para los guardias civiles, policías y militares, que están salvando vidas y protegiendo España. ¿Qué medidas está tomando España?".

"Se ha desplegado el Ejército en la frontera, se ha reforzado los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos y seguridad del Estado, se ha procedido a la devolución de quienes han entrado irregularmente, ahora estamos en torno a las 4.800 personas que ya se han devuelto a Marruecos y que entraron hace dos días en la ciudad autónoma de Ceuta", ha dicho Sánchez.

El presidente del Gobierno ha pedido "responsabilidad y unidad" a la bancada conservadora, en su respuesta a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Otras cuestiones

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha preguntado sobre "la credibilidad" del Gobierno. La vicepresidenta Carman Calvo ha dicho que el Ejecutivo tiene credibilidad "en cualquier circunstancias" y es la que "nos da las urnas. ¿Les parece bien?".

"A este Gobierno no le queda ninguna credibilidad", ha insistido el portavoz de Vox.

"Si no están dispuestos a defender nuestro territorio váyanse ahora mismo", ha dicho Espinosa de los Monteros.

Hay varias cuestiones dirigidas a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, empezando por la que ha registrado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, acerca de los motivos por los que el Ejecutivo "ha mantenido ocultos" los recortes incluidos en el plan de recuperación enviado a Bruselas. La preocupación porque los jóvenes tengan un empleo digno será lo que trasladará ERC a la ministra, EH Bildu le preguntará por "el desmontaje de la reforma laboral" y la CUP por las medidas laborales comprometidas con Europa.

Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, tendrá que explicar, a requerimiento del PP, la salida de varios cargos de su departamento y al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, este grupo quiere que revele si prepara alguna "otra sorpresa" para los autónomos.

Se refieren a los nuevos tramos de cotización que propone el Gobierno y que este colectivo ha rechazado de plano, algo que le planteará igualmente Vox.

A la ministra de Transición Ecológica le tocará aclarar, como le pide el PP, cuánto va a subir el combustible al aplicar el fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Por la cesión al País Vasco de las competencias en la administración de prisiones le preguntará Vox al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mientras que el ministro de Universidades, Manuel Castells, deberá responder a una cuestión del PNV sobre qué solución hay para los alumnos en centros del País Vasco francés que desean ir a la universidad en Euskadi y Navarra.

La sesión de control al Gobierno incluye cuatro interpelaciones, una del PP sobre los peajes, otra de Vox a Calvo sobre "el caos" generado tras decaer el estado de alarma, una de Cs a Calviño en relación con las reformas estructurales del modelo económico y una cuarta de la CUP al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, relativa a la mesa de diálogo en Cataluña, tras el acuerdo para gobernar cataluña entre ERC y Junts.

El pleno se completa con una moción del grupo popular en cuanto a las medidas fiscales incorporadas al plan de recuperación; una segunda de Vox sobre "cómo restituir la credibilidad" del Ministerio del Interior y finalmente una del grupo naranja centrada en la aprobación de una ley de bienestar animal.