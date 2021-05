"Una vez quise reírme del mundo, y el mundo se rio de mí": lo nunca visto en 'First Dates' descoloca a Sobera

Hace ya varios años, concretamente un 17 de abril de 2016, Mediaset estrenaba First Dates en modo multicanal. Un programa de citas, que se emite cada noche en Cuatro, en el que un total de diez personas se sientan a la mesa con una persona desconocida en un restaurante muy especial. Desde entonces han pasado más de cinco años y mil programas en los que se ha visto prácticamente de todo. Desde parejas que a día de hoy siguen juntas y que incluso han formado su propia familia hasta otras que ni tan siquiera llegaron a sentarse juntos a cenar por diferentes motivos.

Sin embargo, y a pesar de que hayan pasado más de 1.000 programas, todavía siguen produciéndose situaciones inverosímiles. La última de ellas ha tenido lugar este mismo martes, cuando Daniel acudía al programa de Carlos Sobera disfrazado del Joker de Joaquín Phoenix. Nada más llegar al restaurante de First Dates, el personaje de Daniel se estrenaba frente a las cámaras con un baile que evoca al antagonista del superhéroe Batman: "Soy el bufón de la risa y la diversión".

"Una vez quise reírme del mundo, y el mundo se rio de mí"

Tras las pertinentes presentaciones, el personaje de Daniel confesaba frente a las cámaras de Cuatro tener el alma rota en mil pedazos. A pesar de que le han roto su corazón varias veces, el comensal decía venir al programa con el objetivo de recomponerlo de una vez por todas. A continuación, el Joker le explicaba a Carlos Sobera que realmente se llamaba Daniel y que es un artista multidisciplinar: "Mi personaje artístico es Dan Glam y soy puro rock & roll, diversión y entretenimiento".

A pesar de que reconoce que ligaba mucho cuando estaba trabajando, la COVID-19 y la imposibilidad de hacer espectáculos por motivos de seguridad sanitaria le han llevado al programa de Carlos Sobera para encontrar el amor. Allí ha reconocido que suele tirar de sus personajes para ganar confianza en sí mismo y ligar con distintas personas. Una razón que, en esta ocasión, le ha llevado a aparecer como el Joker en el famoso programa de citas.

Kristzina no da crédito tras encontrarse al Joker: "No sabía qué pensar"

Tras charlar un rato con Daniel, Carlos Sobera le ha pedido que se esconda en la sala interactiva para dar paso a su cita. Después de que el Joker abandonara el recibidor del restaurante, el presentador daba paso a Kristzina, quien se encontraba la famosa carta del Joker sobre la barra del bar. Después de alguna que otra pregunta relacionada con el universo de Batman, la joven reconocía que le gustaba el Joker.

Sin embargo, nunca llegó a imaginar que podría encontrarse cara a cara con él. Después de que Daniel recurriera a la característica risa del príncipe payaso del crimen, este se enfrentó por primera vez a una mujer que no daba crédito ante lo que estaba viendo: "No sabía qué pensar". Pero la cita transcurrió con total normalidad. A pesar de que no tendrán una segunda cita, ambos reconocen querer seguir teniendo contacto para establecer una sólida amistad.