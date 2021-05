"Se parece a Abascal": la desilusión de una comensal de 'First Dates' tras ver a su cita acaba con sorpresa

Elena llegaba hace unos días a First Dates con el objetivo de encontrar, como otras tantas personas, el amor verdadero. Después de que sus anteriores parejas decidieran cortar con ella, la joven de 22 años llegaba al restaurante de Carlos Sobera para encontrar un chico formal y responsable que le permitiera reencontrarse con el amor. Forma y responsable pero que, según la protagonista de la historia, tenía que tener cara de haber pasado los últimos tres días en una rave.

Una mezcla explosiva que sorprendía a Carlos Sobera y a Matías, quienes no veían muy compatible que una persona seria y responsable estuviera continuamente de rave: "¿No te parece que hay una contradicción entre que sean serios y vayan a lo que vayan?". Sin pensarlo ni un segundo, Elena le daba la razón al presentador de televisión y reconocía que esa era la razón principal por la que le iba mal en el amor: "Por eso estoy aquí".

"No entiendo qué es lo que falla en mi persona, soy un partidazo"

Tras charlar con Carlos Sobera y Matías, Elena contaba tras bastidores que los hombres siempre acaban rompiendo con ella: "No entiendo qué es lo que falla con mi persona". Sin embargo, reconoce que es un auténtico "partidazo", una persona normal que no debería tener ningún problema para encontrar el amor. Por esa misma razón, y sin más dilación, el presentador le abría las puertas del restaurante a su cita para esta noche.

Al igual que Elena, Patricio llegaba al programa con el objetivo de encontrar a una mujer con la que pasárselo en grande. Después de reconocer frente a las cámaras de Mediaset que ha recibido todo tipo de bromas por su nombre, la mayoría de ellas relacionadas con la serie infantil Bob Esponja, el comensal llegaba al restaurante para conquistar el corazón de Elena. Sin embargo, la joven explicaba frente a las cámaras de First Dates que no era su tipo de chico ideal.

"Lo primero que he pensado es que se parece a Santiago Abascal"

Y es que, bajo su punto de vista, se parecía demasiado al líder de Vox, Santiago Abascal: "Lo primero que he pensado es que se parece a Santiago Abascal y claro, eso no me ha gustado porque Vox, no". Elena llegaba a First Dates con el objetivo de encontrar a un chico que tenía que tener cara de haber pasado los últimos tres días en una rave y acababa conociendo a un joven que, bajo su punto de vista, se parece al líder de Vox.

No obstante, la primera impresión no ha sido la definitiva. Después de una cita amena, en la que ambos reconocen haberlo pasado genial, los jóvenes terminaban la cena con un beso de película. Por lo tanto, y a pesar de que no tenía esa cara de persona que llevaba tres días de rave, Elena acabó diciendo que sí y se marcharon juntos.