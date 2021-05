Marruecos rechaza la primera repatriación de una niña a la que sus padres esperaban en la frontera

En torno a las dos y media de la tarde, estaba prevista la primera entrega a sus padres de niños marroquíes que habían cruzado estos días a Ceuta. Según ha podido saber la Cadena SER, una vez realizados todos los trámites administrativos por parte del área del Menor de Ceuta y con toda la documentación enviada por su familia desde Castillejos, se llevó a una primera menor a la frontera del Tarajal después de que sus padres la reclamaran de manera reiterada desde Marruecos.

Se trata de una menor de 16 años que había cruzado a nado esta semana hacia la ciudad española. Ella ha sido la primera en ser acompañada a la frontera por dos trabajadoras sociales de la ciudad autónoma y que se la iban a entregar a sus padres cuando, en el último instante, los mehanis marroquíes no han permitido su paso y la han obligado a volverse a España.

Los padres de la menor, muy sorprendidos y entre lágrimas, han visto que la niña volvía por el paso fronterizo hacia España acompañada por esas profesionales del área del menor de la ciudad.

Paralelamente, distintos grupos de menores que permanecían en la nave del polígono industrial del Tarajal se han escapado en la tarde de este viernes por temor a ser expulsados. Entre ellos está Riduan, el menor que contó a la SER como entró dos veces a nado a Ceuta después de ser expulsado desde esa nave a Marruecos el pasado martes.

El miércoles volvió a nado por segunda vez a buscar a su hermano y, este viernes, se ha escapado de la nave, según ha recogido en un vídeo publicado en Twitter por la periodista de 'El País' María Martín.

El goteo de entradas en la nave de los niños es constante, pero también los chavales que se escapan. Esto es de ahora mismo, tres chiquillos saliendo de entre las paredes pic.twitter.com/jwU1juebua — María Martín (@MariaMartinD) May 21, 2021

Riduan y los menores expulsados

Diversos testigos presenciales han confirmado a la SER que "se han realizado devoluciones en caliente de diversos grupos de niños" también desde la nave del Tarajal. Interior dice que no tiene conocimiento y que "niega" esas prácticas. Riduan, cuya historia contó esta emisora, es uno de los niños expulsados de esta nave custodiada por la Policía española en la frontera del Tarajal. Él cruzó la frontera este lunes y, el martes, fue devuelto a Marruecos cuando ya estaba en la nave industrial habilitada para filiar a los migrantes. Volvió a cruzar de nuevo al día siguiente y terminó de nuevo esta nave. "Entré el lunes a nado. Éramos muchos. La Policía nos llevó directamente a esa nave y el martes los policías nos echaron a Marruecos. Volví a cruzar a nado y, cuando me llevaban los militares directamente del agua a la frontera, uno me ha dicho que no, que era menor y que me fuera para Ceuta, a donde quisiera", relataba el pequeño de 15 años. Este viernes se ha fugado.

*** La odisea de Riduan: cruzar dos veces la frontera, la primera ser devuelto, y ahora acabar lejos de su familia.