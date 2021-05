"Me ha enviado esto": un padre se hace viral por su original forma de demostrarle a su hija que no está calvo

El ser humano va perdiendo, a medida que va envejeciendo, el pelo que le permitía hacerse todo tipo de peinados cuando tenía unos cuantos años menos. Mientras que algunos asumen este hecho, dejando que la naturaleza siga su curso o incluso llegándose a rapar por completo la cabellera para demostrar que los calvos pueden ser igual de atractivos que el resto de personas, otros tratan de disimularlo con peinados inverosímiles que les permiten salir del paso.

¿Y tú de quien eres? Ya seas de un grupo o de otro, debes tener en cuenta que no todo el mundo se queda calvo a medida que va envejeciendo. Por esa misma razón, y si todavía no te has decantado por uno de los dos bandos porque no te has quedado calvo, no tienes por qué estrujarte demasiado la cabeza todavía porque puede que nunca llegues a perder tu pelo al completo. A día de hoy hay quienes a sus setenta u ochenta años sigue conservando una buena melena y quienes, con apenas 30, ya han decidido raparse o incluso ir a ponerse pelo.

Cada día perdemos entre 50 y 100 cabellos

A pesar de que se estima que todos los días perdemos entre 50 y 100 cabellos, no todo el mundo va a quedarse calvo. Entre ellos el protagonista de esta historia, quien se niega a asumir que ha perdido casi la totalidad del pelo que tenía. Hace apenas unas horas, la cuenta de Twitter WholesomeMeme ha compartido una imagen en la que un padre trata de demostrarle a su hija que no se ha quedado calvo.

Pese a que no queda prácticamente nada de todo el pelo que tuvo en el pasado, el hombre se niega a reconocer que se ha quedado calvo. Para demostrar que técnicamente no lo es, el protagonista de esta historia se ha puesto una chapa en la cabeza para demostrar que los últimos pelos que le quedan en la parte superior de la cabeza son capaces de levantarla. La última resistencia ante un futuro que parece inevitable.

"M i padre acaba de enviarme esto para demostrarme que tiene pelo"

Después de recibir esta imagen, su hija lo ha compartido a través de las redes sociales: "Mi padre acaba de enviarme esto para demostrarme que tiene pelo". Y técnicamente tiene razón. A pesar de que ya no tenga aquella melena que tenía antaño, el hombre ha sido capaz de demostrar que esos pocos pelos que le quedan en la cabeza se resisten a aparecer.

Una prueba que ha triunfado en redes sociales, donde ya atesora más de medio millón de reacciones en cuestión de horas. Allí se ha generando un debate sobre si se le puede considerar realmente calvo o si todavía no porque esos pelos le permiten pasar el corte. Todo ello en un hilo de comentarios que se ha hecho viral, donde se pueden encontrar respuestas de todo tipo.