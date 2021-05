Willy Bárcenas habla sin tapujos sobre el PP en 'Planeta Calleja': "No le puedo tener más asco a ese partido"

Jesús Calleja lleva años demostrando que es capaz de sacar grandes confesiones a sus entrevistados en mitad de las montañas. Que sus acompañantes de viaje en Planeta Calleja hablan con total franqueza, como si no hubiera cámaras, en muchas ocasiones. En el programa de este domingo el protagonista era Willy Bárcenas, el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y cantante del grupo Taburete, que viajó con el aventurero hasta el glaciar más grande de Europa, en Islandia.

Además de escalar juntos un muro de hielo vertical, ambos hablaron de música, de la novia del cantante y de la entrada en prisión de su madre y el juicio de su padre, por lo que la conversación derivó a hablar del PP, tanto antiguo como actual, y de la política en general. Willy Bárcenas piensa que "la corrupción en España la hacen todos": "El PP y el PSOE son partidos corruptos, es una realidad. Los dos tienen escándalos día sí y día también. Es triste. Me cabrea la corrupción".

Recuerda que le pidió a su padre "que no mintiese" pero reconoce que "cuando vio que los miembros de su propio partido son los primeros en echar pestes sobre él es cuando decide cambiar de estrategia". Ahora le gustaría "que hubiese alguna responsabilidad penal para alguno" y cuando dicen "Taburete, pepero" piensa "¡si no le puedo tener más asco a ese partido!". Confiesa que cuando su apellido empieza a ser conocido "para mal", le trae cosas negativas: "Desde no poder abrirme una cuenta bancaria en España, porque no me dejaban abrirla, a no poder encontrar trabajo. Tengo una vida muy acomodada hasta que llega ese momento".

El hijo de Luis Bárcenas cuenta en el programa de Calleja que "cuando salieron lo de los papeles le dijeron que era mentira: "Te juro por Dios que yo no sabía ni sospechaba nada. Cuando vi la firma y la letra sabía perfectamente que esos papeles eran suyos [de su padre], los ha hecho él”. Su madre, en cambio, dice que "no tenía ni puta idea de nada": "Le llegó a preguntar a mi padre ‘Luis, ¿de verdad teníamos tanto dinero?". Considera que él no es nadie para pedirle explicaciones a mi padre, que se las tendría que dar él a su madre: "Me reconoció las cosas, que se había llevado una financiación ilegal en el partido, que se han cobrado sobresueldos y que tenía un dinero en Suiza sin declarar a la Hacienda española".

Willy Bárcenas ve a su madre en la cárcel cada semana y a su padre cada dos. También ha contado que paga a los abogados de sus padres y el peculio de la cárcel, "lo que les puedes ingresar para que ellos gasten al mes", explica.

Tanto al cantante como al extesorero del PP les preocupa la situación de su madre: "Mi padre ahora está bien, pero lo ha pasado mal porque sabe que lo de mi madre es injusto y eso le quemaba por dentro, la culpa. Ya ha pasado la rabia y quiere colaborar con la justicia”. Asume que su madre esté condenada pero dice que nunca va a reconocer que es culpable: "Mi madre no sabía nada absolutamente nada y lo sé porque lo he hablado con ella de hijo a madre. Mi padre nunca le dijo lo que estaba firmando. Ella no sabía el dinero que teníamos, ella se ha dedicado a criarme a mí y a restaurar muebles antiguos".