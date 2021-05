Karim Benzema no cree que Zinedine Zidane vaya a dejar el banquillo del Real Madrid y no ve al club merengue sin él, en una entrevista publicada este martes por L'Équipe en la que subraya la relación de respeto y sinceridad que hay entre los dos.

Preguntado sobre si le inquieta el futuro de Zidane en el equipo tras haber fracasado en conseguir los grandes títulos para los que eran candidatos, el delantero francés insiste en que "hasta ahora es entrenador del Real Madrid".

"No veo que se vaya -añade-. No se va a ir, ya verá. Si se va, se va... Pero no veo al Real sin Zidane", opinó.

El jugador cuenta que el técnico ha sido siempre con él "sincero". "Cuando las cosas van, me lo dice, pero cuando no, me lo dice también. Siempre, en los entrenamientos, en los partidos, no se va por los cerros de Úbeda. Por eso lo respeto mucho, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucha confianza en el campo".

Señala que es su entrenador pero lo considera "como un hermano mayor" que le ha hecho progresar estuviera bien o mal.

En cuanto a la posibilidad de volver a su club de formación, el Olympique de Lyon, Benzema replica que por ahora no quiere volver, que juega en el Real Madrid, algo que, en sus palabras, "es diferente".

La temporada en blanco

Sobre la ausencia de títulos, Benzema explica: "No estoy de acuerdo en que se diga que es la culpa del colectivo porque tuvimos 60 lesionados. En ningún momento pudimos jugar con todos nuestros jugadores. Ha sido una temporada complicada. Pero llegamos a semifinales de Champions, y luchamos hasta el final en La Liga. Podíamos haberlo ganado todo, pero lo perdimos".

Su vuelta a la selección

"Fue un día muy especial el pasado martes. Tenía mucha esperanza. Se demostró que muchos esperaban mi regreso. Y estaba muy, muy feliz con la convocatoria. Estaba en mi casa de Madrid. Recibí muchos mensajes durante toda la mañana. El rumor iba aumentando y parecía el acontecimiento del día. Y estuve esperando mucho tiempo delante del televisor con mis familiares y mis padres al teléfono", relata.

En esta línea, añade: "Tenía esperanza y siempre la he tenido porque nunca me rindo, pero más aún, siempre he estado listo para volver. Estuve muy atento en vistas de mi temporada con el Madrid".

Sobre su conversación con el seleccionador francés Didier Deschamps, asegura que no le prometió su regreso: "Hablamos mucho y nos dijimos mucho. Cosas que tuvimos que decirnos hace mucho tiempo. Fue una buena charla y hubo cosas importantes. Hoy estoy en la lista, por lo que la discusión fue buena. Nos vimos. Estuvimos cara a cara, no fue una conversación telefónica. No nos veíamos desde 2015, cuando fui convocado por última vez. Siempre me llevé bien con él y tras tres minutos, todo volvió a la normalidad. Nunca me dijo que me llevaría a la Eurocopa. Fue una larga discusión entre hombres, lo que nos dijimos quedará entre nosotros. Hablamos de todo: de fútbol, de la vida, de la familia… Lo que saqué claro de la charla es que habíamos dado un gran paso juntos".