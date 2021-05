El alegato de Íñigo Errejón contra la ideología 'Mr. Wonderful'

Desde hace unos años la cultura del pensamiento positivo y de las frases motivacionales ha llenado un gran hueco en la sociedad, y ha calado hasta tal punto que se ha convertido en la nueva religión de muchas personas. Pero, ¿Es realmente este el camino para alcanzar la felicidad o es una fábrica de frustraciones?

Íñigo Errejón, el líder de Más País, ha participado en una charla sobre salud mental en el Twitch de la Cadena SER junto a la activista e influencer Samantha Hudson y las psicólogas Noelia Vargas y Paula Jimeno, y ha reflexionado sobre estas famosas frases y pensamientos positivos, a los que se ha referido como "ideología 'Mr. Wonderful'", en referencia a la marca que se hizo famosa por utilizar frases motivacionales en su 'merchandising' .

El móvil, tenerlo todo pulsando un botón

"El problema es que cada generación tiene derecho a equivocarse, las veces que quiera, pero hay que ofrecerle las herramientas" ha explicado Errejón en base a la reflexión que hacía Samantha Hudson, sobre la importancia de recibir estas herramientas y una educación en salud mental desde el sistema educativo.

El teléfono, lo ha señalado como uno de los principales factores que empiezan a gestar esta enfoque sobre la perfección de la vida y la creencia de que se puede tener todo con solo tocar una pantalla, pero "la vida no es así, no se tienen las cosas tocando un botón, y es una fuente de sufrimiento, sobre todo cuando a los chavales se les machaca con la cosa de que lo pueden todo".

El sentimiento de culpabilidad cuando no alcanzas lo que te propones



Esta idea de que puedes con todo lo que te propongas y que con un pensamiento y actitud positiva podrás alcanzar todas tus metas, para el político no es más que una "fábrica de infelicidad", porque existen una serie de límites en la sociedad que vienen impuestos, y contra los que, por mucho que te esfuerces, tal vez no puedas cambiar. "Esta especie de ideología 'Mr. Wonderful', que en realidad es terrorismo emocional, de tú puedes todo lo que te propongas parece sonriente, pero en realidad es la pura crueldad, porque si tú puedes todo lo que te propongas, si no puedes será que hay algo mal contigo" ha criticado.

En este sentido, ha hecho referencia al pensamiento norteamericano, de que si no eres rico e importante eres un perdedor, y ha señalado que existen algunos factores, y que recogen las estadísticas, como que "si naces en una familia con pocos recursos te morirás en una familia con pocos recursos". Para el político, no explicar que existen toda esta serie de realidades y dar herramientas a la sociedad para superarlo, no solo es un error , sino que hace al sujeto presa de una culpabilidad que se escapa totalmente a su control.