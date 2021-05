¿Es la carrera que más nota pide la que ofrece mejor futuro? La verdad sobre la gran decisión tras la EBAU

El 81% de los estudiantes que preparan la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), también conocida como Selectividad, van a elegir carrera por las salidas profesionales, según datos que ha presentado esta semana la Fundación Universidad-Empresa (FUE). Pero todos los expertos del mundo académico y laboral insisten en que, tan importante como la empleabilidad o más, es la vocación. Vivimos en un mundo cambiante donde la realidad profesional cambia constantemente y una especialidad que ahora esté en auge, puede verse superada por otras muchas en no mucho tiempo. La pandemia es una buena muestra de ello.

🗓️ Fechas y calendario

📜 Normativa de los exámenes

😷 Medidas de prevención e higiene contra el #COVID19



ℹ️ Consulta todas tus dudas sobre las pruebas #EBAU2021 que comienzan la semana en algunas CC.AA., en esta web de @educaciongob 👇 https://t.co/iSRvgj00FX — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 24, 2021

"Previsiblemente una parte importante del profesorado cercano a la jubilación dejará el sistema educativo en los próximos años y se requerirán personas con titulaciones acordes para sustituirles. En el caso de salud ocurre otro tanto con profesionales de la Medicina y Enfermería, principalmente. Por lo que estas titulaciones tienen "expectativas futuras positivas", señala Leopoldo Cabrera, presidente del Comité de Investigación de Sociología de la Educación de FES, que también cree que el futuro de estudiantes de Ciencias e Ingenierías se presenta "relativamente positivo" mientras titulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales "lo tienen peor", salvo Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) que, "por su versatilidad, cuentan con múltiples opciones laborales".

Este sociólogo también recuerda que las tasas de envejecimiento en España van en aumento y que la atención a mayores se convertirá en núcleos crecientes de trabajo futuro, por lo que las titulaciones cercanas a estas actividades experimentarán un previsible crecimiento, no solo en lo referente a salud.

Se estudie lo que se estudie, cuantos más idiomas se dominen y mayor destreza se tenga en recursos digitales, mejor. "Cabe pensar que cualquier profesional del futuro no podrá contar únicamente con la formación universitaria de grado, sino que tendrá que recurrir a más formación y de forma continuada en el tiempo mientras dure su vida laboral", insiste Cabrera.

Carreras universitarias más demandadas

La pandemia marcó el fin de curso del año pasado. Se presentaron a la EBAU más estudiantes que nunca y eso provocó que las notas de corte subieran considerablemente: la calificación mínima de acceso aumentó en siete de cada diez carreras y casi un centenar de titulaciones requería más de un 13, cuando la nota máxima es 14. Cada año varían y es esperable que este 2021 baje en algunas, pero no es normal que se experimenten cambios drásticos de un año a otro.

El doble grado de Matemáticas y Física volvió a registrar la nota máxima de acceso el curso pasado. Concretamente, en la Universidad Complutense es donde entró el alumno con mayor calificación, un 13,875, pero en el resto de universidades donde se imparte la nota de corte es superior al 13,5. La unión de Ingeniería Informática y Matemáticas que se oferta en algunas universidades como la Complutense y la Autónoma de Madrid, también requirió en 2020 notas similares: 13,65 y 13,571, respectivamente.

La segunda carrera con mayor nota de corte fue Lenguas Modernas y Traducción en la Universidad de Alcalá de Henares, que se quedó en un 13,828 y que incluye una reserva de un máster posterior. También se pidió más de un 13 para estudiar esa carrera en Valencia o Traducción e Interpretación en Las Palmas, así como para el triple grado de Filosofía, Política y Economía que imparten la Universidad Carlos III en Madrid y la Pompeu Fabra junto a la Autónoma de Barcelona.

El coronavirus también ha cambiado las preferencias de los estudiantes a la hora de elegir carrera. Aumentó de forma significativa la demanda de las carreras sanitarias frente a las titulaciones de ciencias jurídicas o las ingenierías, que siempre han estado a la cabeza y, según el estudio reciente de la FUE, es una tendencia que se va a repetir este año y que puede haber llegado para quedarse. En 2020 la demanda para estudiar Medicina en las universidades públicas se disparó un 44% en un año y crecieron un 30% las solicitudes en Enfermería, lo que hizo aumentar la nota que ya de por sí era alta. En Medicina de la Autónoma de Madrid se quedó en 13,426, superada por Biotecnología y Farmacia en la Universidad de Salamanca.

Administración y Dirección de Empresas (ADE) sigue teniendo mucho éxito pero, desde hace muchos años, la alta demanda está en los dobles grados que la unen a especialidades como Derecho o Relaciones Internacionales. De todas las combinaciones posibles entre las tres, la que mayor nota de corte registró el año pasado fue Estudios Internacionales y Derecho en la Carlos III de Madrid, con un 13,684. En esa misma universidad también se imparte Estudios Internacionales y Economía (13,551) y Estudios Internacionales y ADE (13,5), ambas exclusivamente en inglés.

Profesionales con más trabajo

Los titulados universitarios siguen siendo los candidatos más demandados por los empresas en sus ofertas de empleo. Según el último informe de Spring Professional, la consultora de perfiles cualificados de Adecco, el 38,8% de los ofertas ha recogido entre sus requisitos que el candidato cuente, como mínimo, con una titulación universitaria.

Titulaciones universitarias más demandadas por las empresas / SPRING PROFESSIONAL

Administración y Dirección de empresas (ADE) es una de las carreras con más salidas profesionales en nuestro país desde hace años. Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática también siguen a la cabeza. Según el Mapa de Talento de Telefónica, entre las habilidades digitales más solicitadas actualmente en España están cloud computing, Java, Javascript, Springframework, HTML o Python, lo que refleja el alto grado de especialización que existe dentro de estos perfiles. El puesto de especialista en Inteligencia Artificial es de los que más se espera que crezca, según el estudio sobre perfiles profesionales y habilidades asociadas elaborado recientemente por el Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales.

Entre las carreras con mayor empleabilidad también se encuentran el doble grado de Administración de Empresas y Derecho, el grado de Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el de Comercio y Marketing.

Puestos más requeridos para universitarios / SPRING PROFESSIONAL

Enfermería también ha estado muy solicitada siempre y se espera que en el futuro lo esté aún más, como en el resto de especializaciones del área de salud, como Medicina y Biomedicina. El Observatorio UNIA también destaca que el coronavirus ha hecho crecer la demanda de profesionales en ámbitos como la salud, la educación a distancia, el ámbito legal, la logística o la higiene y la seguridad. Concretamente, espera que los sectores donde pueda haber una mayor demanda son los relacionados con las necesidades de desinfección, gestión de los impactos legales, laborales, sobre todo, y en el mundo de la logística con la adopción de nuevas tecnologías como blockchain, drones, etc.

UNIA también apunta al auge de los perfiles dedicados a la docencia que cuenten con las habilidades necesarias para gestionar nuevas formas de enseñar, vinculadas a las nuevas herramientas. "El impacto de las nuevas tecnologías ha llegado al mundo de la enseñanza y la crisis del COVID no ha hecho si no acelerar lo que se esperaba para dentro de unos años", explican en su informe.



Ramas con más oferta de empleo / SPRING PROFESSIONAL

Carreras como Economía, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática también están entre las más demandadas cada año, como se ve los sucesivos estudios que publica Spring Professional.



¿Las carreras con notas de corte más altas son las más demandadas?

En la mayoría de los casos, las carreras en las que se pide mayor nota de acceso son las que tienen una mayor empleabilidad después. Los dobles grados además permiten una versatilidad extra muy valorada por muchas empresas, como es el caso de Matemáticas y Físicas o ADE y Derecho. Enfermería y Medicina están teniendo un repunte en cuanto a demanda universitaria y laboral, pero está por ver si se mantiene en el tiempo.

Las ingenierías en general no tienen notas de corte tan altas como esos dobles grados o Medicina y no es complicado encontrar trabajo una vez acabada la carrera. Poniendo el foco en las ingenierías con mayor empleabilidad conviene resaltar que para estudiar Ingeniería Informática en la mayoría de facultades se pide más de un 8 (excepto en algunas como Almería o Burgos donde se entró el año pasado con un 5) pero para entrar en Ingeniería Mecánica basta con un 5 en la mayoría de universidades, luego en estos casos no hay correspondencia entre notas altas y empleo. También se exige alrededor de un 5 para carreras como Relaciones Laborales, Economía o Derecho, que aparecen en los primeros puestos de las que más ofertas de trabajo reciben.

El caso de Traducción e Interpretación es especialmente singular. La llamada "niña bonita de las letras" por su prestigio por encima de las filologías, esconde una realidad laboral que luego no la diferencia mucho de ellas. La traducción está mal pagada (especialmente la literaria) y solo unos pocos se dedican a la interpretación, dada su complejidad. Lo que sí sucede es que esa destreza de idiomas permite que, si se es un poco polivalente, no sea complicado encontrar trabajo en infinidad de puestos.

Los sectores con mayor oferta de empleo / SPRING PROFESSIONAL

¿Es necesario hacer un postgrado?

Según un estudio de Infoempleo-Spring Professional, en nuestro país los postgrados no son un requisito obligatorio para optar a un puesto de trabajo pero sí un elemento diferenciador. En 2019, el 35,2% de las ofertas dirigidas a universitarios solicitaba algún tipo de máster o postgrado. Por sectores, las empresas vinculadas a la Enseñanza o Formación son las que más demandan algún tipo de especialidad, seguida de todo lo relacionado con Calidad y Medio Ambiente y Asesoría Jurídica.

Los postgrados sí parecen estar íntimamente relacionados con puestos de responsabilidad. Dentro de la categoría de directivos, se demandan más postgrados para optar a puestos de dirección en el Área Educativa, Desarrollo de Recursos Humanos, Medioambiente y puestos de subdirector general de cualquier especialidad. En mandos intermedios, esa titulación es necesaria para optar a puestos como jefe de Asesoría Fiscal, jefe de Auditoría, jefe de Prevención de Riesgos Laborales o responsable de Social Media. Eso también tiene un reflejo claro en cuanto a retribución: a mayor formación, mayores salarios en la mayoría de los casos.