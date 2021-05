Descubre cómo limpiar fácil y rápido tu licuadora: no volverás a fregarla a mano.

Hacer batidos, zumos o cualquier receta es mucho más sencillo si se utiliza una licuadora. Además, ahora que llega el verano puede ser un gran aliado para combatir el calor con granizados o sorbetes, y dar rienda suelta a la imaginación para fusionar las mejores frutas, hacer los mejores cócteles o incluso los mejores gazpachos. Las posibilidades que ofrece son múltiples.

Sin embargo, después de estas bebidas llega la pelea de la casa: ¿Quién limpia la licuadora? El inconveniente de ese electrodoméstico es que limpiarla a veces puede resultar tedioso, y debes frotar y frotar para acabar con todos los restos de los alimentos que has licuado. Y lo peor es que no siempre consigues que quede tan reluciente como te gustaría.

Limpiar la licuadora, un proceso tedioso

De hecho, es posible que muchas veces después de fregarla, cuando vas a colocarla de nuevo en la batería te encuentras con algún resto que ha pasado desapercibido o que no se ha conseguido limpiar adecuadamente. Por no hablar del desmontaje que a veces es necesario de las aspas del recipiente, y que puede acabar haciendo que te de pereza hacerte batidos porque luego hay que limpiar la licuadora.

No te preocupes, tenemos un truco para ti y para que puedas disfrutar de todas las posibilidades que ofrece este electrodoméstico para este verano. Además, es tan sencillo y fácil que te sorprenderás, ya no solo por los impecables resultados, sino por no haber caído antes.

Limpia y reluciente en solo 30 segundos

Para ello, no tendrás que desmontar la licuadora, simplemente habrá que llenar el vaso que acabamos de utilizar con agua caliente, y un par de gotitas del jabón o detergente que utilices normalmente para fregar los platos. Se tapa como si fueras a licuar algún producto y de la misma manera actívala para que licúe su interior hasta estar limpio.

Una vez compruebes que el vaso de la licuadora está completamente limpio, simplemente enjuágala con agua. Normalmente, en unos 30 segundos suele ya ofrecer los resultados esperados. Como ves es un truco fácil y muy rápido, que te va a ahorrar el tener que fregarla a mano y en todo un tiempo récord.

Vinagre y bicarbonato para los malos olores

Eso sí, ten en cuenta que es importante que el agua sea caliente, porque si la añades fría no va a conseguir reblandecer los restos de los alimentos que has utilizado y entonces tendrás que repetir el proceso, terminar haciéndolo a mano o pensando que en realidad no es un truco tan efectivo.

Además, y dependiendo de lo sucio que esté el vaso de la licuadora, también se puede alternar el jabón de lavavajillas con otros productos como el vinagre o el bicarbonato de sodio. Este último seguro que lo utilizas en otros muchos trucos de limpieza, si tu licuadora tiene demasiados restos puedes añadir alguna de estas dos alternativas. El vinagre además tiene propiedades que ayudarán a que el vaso se vea brillante. Y si fusionas ambas conseguirás acabar con los malos olores persistentes.