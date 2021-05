"Que lo digan desde el minuto 0": el mensaje de Rocío Carrasco a quienes se identifican con su historia

Mediaset ha emitido este miércoles el duodécimo y último capítulo de Rocío: Contar la verdad para seguir viva. Un documental, que llega a televisión tras 20 años de silencio por parte de la colaboradora de televisión, en el que Rocío Carrasco habla sobre el infierno en el que ha vivido durante estos últimos años como consecuencia de su relación tanto con Antonio David Flores como con su hija mayor. También sobre sus continuas visitas al juzgado para que se haga justicia e incluso sobre su intento de suicidio tras ver a su hija defendiendo a su padre en televisión.

Un viaje que se ha prolongado durante dos meses en los que hemos conocido las consecuencias de la violencia psicológica y sobre cómo esta puede afectar a una persona hasta el punto de anularla mentalmente. Tras doce entregas en las que ha aportado todo tipo de pruebas para explicar su verdad, Rocío Carrasco pone punto y final a su documental hablando sobre su intento de suicidio y animando a las mujeres que han pasado por una situación similar a que alcen la voz.

Rocío Carrasco reconoce que quedarse callada fue un error y pide a la sociedad que no siga sus pasos: "Que no hagan lo mismo que yo"

Después de que la producción del programa le recordara que probablemente habrá muchas mujeres que se hayan sentido identificadas tras ver el documental, Rocío Carrasco les ha recomendado a cada una de ellas que no sigan sus pasos: "Que no hagan lo mismo que yo. Que lo digan, que lo griten. Que se vayan a la puerta de quien pertenezca y que se lo tatúen a fuego. Que lo digan desde el minuto 0. Que no están solas, seguramente. Al igual que yo no lo estoy".

A pesar de que reconoce que volvería a actuar de la misma manera si volviera atrás en las mismas circunstancias, la colaboradora de televisión pide a las mujeres que hayan vivido una situación similar que hagan todo lo contrario: "Mi consejo sería todo lo contrario a lo que he hecho, pero yo sí volvería a hacer lo mismo". Rocío Carrasco reconoce que su actitud de haber estado en silencio durante 20 años ha sido un error. Un error que, sin embargo, le ha permitido que sus principios hayan permanecido intactos.

"Tienen que gritarlo, tienen que tatuárselo"

Un error que espera que no cometan las mujeres que han sufrido este tipo de violencia: "Tienen que gritarlo, tienen que tatuárselo. Tienen que decir lo que les pasa desde el minuto cero". Un mensaje aclamado por las redes sociales, quienes han aplaudido la reflexión final de un documental que, sin duda alguna, ha permitido abrir los ojos a muchas mujeres.

Este mensaje final tiene un gran valor para todas las mujeres a quienes no llegan nuestras campañas; a quienes no se consideran feministas pero sufren el machismo. La lucha contra la #ViolenciaDeGénero es por #todas .

Entre los distintos mensajes de apoyo destaca el de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell, quien reconoce que este documental y, sobre todo, este mensaje final, tiene un gran valor: "Este mensaje final tiene un gran valor para todas las mujeres a quienes no llegan nuestras campañas; a quienes no se consideran feministas pero sufren el machismo. La lucha contra la violencia de género es por todas". También la escritora Elvira Sastre, quien asegura que el relato de Rocío Carrasco será clave para construir un futuro mejor: "Rocío Carrasco no solo se ha levantado sino que ha dado un paso de gigante llevando a toda una sociedad en los hombros. El mundo, y en especial las mujeres, firmará con tu nombre un futuro mejor".