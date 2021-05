"No tiene coño": la crítica de Rocío Carrasco a Olga Moreno, la mujer de Antonio David, que se ha hecho viral

#Notienecoño se ha convertido en la tendencia principal de Twitter España durante las últimas horas. Un hashtag que surge a raíz del último capítulo del documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, en el que Rocío Carrasco ha cargado por primera vez contra Olga Moreno, la actual pareja de Antonio David Flores. Todo ello como consecuencia de una portada, protagonizada por la malagueña, en la que asegura que es una salvación para sus hijos.

Después de ver dicha portada, Rocío Carrasco ha asegurado que la pareja de Antonio David Flores es una "sinvergüenza". Algo que no le extraña porque, tal y como ha explicado frente a las cámaras de Telecinco, no se puedes esperar demasiado de alguien que convive con el que fuera su pareja. Bajo su punto de vista, Moreno ha sido cómplice e incluso imprescindible en algunas ocasiones para que se le ocasionara el mal que se la ha ocasionado.

"No tenía buena relación con Rocío"

A continuación, la realización del programa ha recuperado las imágenes de la primera aparición de Olga Moreno en televisión. Unas imágenes en Sálvame Deluxe en las que Moreno explicaba que el fuerte vínculo que mantenía con Rocío Flores y lo mucho que se querían. Sin embargo, Rocío Carrasco ha recordado que su relación nunca fue del todo buena: "Cuando mi hija era todavía adolescente había una época en la que tiraba millas a Sevilla porque no tenía una buena relación con Rocío".

Sin embargo, Rocío Carrasco asegura que venderse como una madre coraje que ha sacado adelante a sus dos hijos le ha venido genial: "¿Que le ha venido bien ser la madre coraje que ha sacado adelante a dos niños y que los ha salvado de una madre perversa, desalmada e hija de puta? Le ha venido perfectamente porque le ha reportado beneficio económico".

"No tiene coño": la expresión de Rocío Carrasco que se ha hecho viral

Después de hablar sobre dicha portada, la protagonista del documental ha recordado uno de los incidentes que marcaría su relación para siempre. Un suceso que se produjo en la última vista judicial en la que coincidieron, en el que casi llegan a las manos cuando Rocío Carrasco descubrió que su hijo también había acudido a los juzgados. Y es que, bajo su punto de vista, Olga había preparado una estrategia para evitar que el niño viera a su madre.

Días más tarde, la pareja de Antonio David explicaba en Sálvame Deluxe aseguraba que había sido Rocío Carrasco quien no se había levantado para saludar a su hijo: "¿En serio vas a pasar por delante sin saludar a tu hijo". Tras estas declaraciones, la protagonista del documental niega sus palabras con una respuesta que ha quedado para la posteridad: "Olga no tiene coño para decirme eso a la cara, No tiene lo que hay que tener".

Según cuenta Rocío Carrasco, ella abrió una puerta y se encontró a Olga junto a su hijo David. Dado que la pareja de Antonio David no quería que el hijo de Rocío Carrasco viera a su madre, esta empezó a cogerle la cara aniño, a besarle y a darle la vuelta a la cara para que no le viera: "Yo iba a por ella. Podía pasar que alguna de las dos tuviera algún problema y no saliera de ahí… Porque yo iba a por ella, literalmente". Pero el abogado impidió que la cosa fuera a más.