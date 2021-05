Rocío Carrasco revela las razones por las que Antonio David podría ingresar en la cárcel a día de hoy

Telecinco ha emitido este miércoles el undécimo y penúltimo capítulo de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Un documental, protagonizado por Rocío Carrasco, en el que la colaboradora de televisión rompe su silencio para dar a conocer todo lo que ha tenido que vivir durante los últimos 20 años. Desde su relación con Antonio David Flores y sus hijos hasta sus asuntos judiciales o su intento de suicidio.

En esta ocasión, la hija de Rocío Jurado ha hablado sobre los litigios a los que ha tenido que enfrentarse durante estos últimos años con la que fuera su pareja. Y es que, a pesar de que hayan pasado más de 20 años desde que decidieran separar sus caminos, Antonio David Flores y Rocío Carrasco siguen enfrentándose a día de hoy en los juzgados. En esta ocasión, la colaboradora de televisión ha hablado sobre una batalla judicial que podría acabar con Antonio David entre rejas.

"Yo lo que le puedo reclamar son alrededor de 80.000 euros"

A pesar de que reconoce que le debe mucho más dinero, Rocío Carrasco asegura que, a día de hoy, le puede reclamar 80.000 euros a la que fuera su pareja por las dietas no pagadas en el pasado: "Una cosa es el dinero que yo le reclame y otra la cantidad el que me deba. Deberme me debe mucho más de lo que le puedo reclamar judicialmente porque ahí entran términos jurídicos de prescripciones y de caducidad. Yo lo que le puedo reclamar son alrededor de 80.000 euros".

"Antonio David estuvo meses sin trabajar y para él ya fue causa suficiente para declararse insolvente. Solo ha pagado tres meses la pensión alimentaria de sus hijos" #RocíoVerdad11 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 19, 2021

Mientras tanto, Antonio David ha ido diciendo en televisión que la que fuera su pareja le debe más de 200.000 euros en costas judiciales: "Él sale en Sálvame y asegura que le debo 200.000 euros porque lo pierdo todo". A pesar de que reconocía que no había depositado los 80.000 euros que le debe a la que fuera su pareja, Antonio David Flores aseguraba que había ganado 15 o 16 demandas civiles en las que le pedía 150.000 euros por daños.

El caso que podría llevar a Antonio David Flores a la cárcel

Sin embargo, Rocío Carrasco asegura que eso es mentira: "Si no ha echado cálculos, tendría que hacer cálculos de las costas y las demandas. Esos 200.00 euros no son así. Le sobran un par de ceros. Son 2.000, únicamente". Después de que el programa le preguntara por qué no le había pagado esos 2.000 euros, Rocío Carrasco explicaba que no lo ha hecho hasta ahora porque no le pertenece a ella hacerlo, sino a una empresa a la que Antonio David Flores no le conviene reclamar. Concretamente a La Fábrica de la tele, la empresa que le ha permitido permanecer en televisión todos estos años.

Rocío Carrasco: "La mayoría de las cantidades no las cobra Antonio David porque se declara insolvente para pagar la pensión de alimentos. Lo cobra a través de sociedades que no están a su nombre" #RocíoVerdad11 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 19, 2021

A pesar de que debería haber pagado los 80.000 euros, Antonio David Flores se ha decretado en embargo de bienes y no ha depositado dicha cantidad. ¿Y por qué la justicia se lo permite? Bajo su punto de vista, la instrucción de insolvencia es un caso digno de estudio. No obstante, y si Antonio David Flores perdiera el procedimiento de alzamiento de bienes, podría acabar en la cárcel.