Lo que pasó detrás de las cámaras entre dos protagonistas de 'Friends' y que han desvelado 20 años después.

El gran y esperado día para los fans de la serie ha llegado. Friends The Reunion se estrena este jueves 27 de mayo en HBO. La serie vuelve 17 años después de su final, pero que no terminó con su fama, ya que ha sido una de las series más intergeneracionales de los últimos años, hasta convertirla en un referente icónico de la pequeña pantalla. Pero todavía casi veinte años después se siguen desvelando secretos de detrás de las cámaras.

Con el auge de los spin-off que han surgido estos dos últimos años, la productora de la serie decidió apostar de nuevo por Friends para reunir a los actores que, durante diez años mantuvieron el éxito de la serie, aunque la pandemia de la COVID-19 hizo que se retrasara su rodaje.

Un especial donde se confesaron secretos y anécdotas

Finalmente, ha llegado el día, y como tentempié, HBO organizó el día previo un programa especial capitaneado por el presentador británico James Corden en el que reunió a los seis protagonistas del reencuentro para hablar sobre anécdotas de la serie, novedades de la nueva temporada y dar juego a los fans en el día anterior al estreno.

Y ha sido ahí, en ese especial, en el que Corner consiguió desvelar una anécdota que conquistará a aquellos que sean seguidores de la serie, en especial a los fieles seguidores de la mítica pareja de Rachel y Ross, interpretados por Jennifer Aniston y David Schwimmer, con una historia que llegó a traspasar las pantallas. Avisamos de que si no has visto todavía la serie original, tal vez te lleves un pequeño spoiler, por lo que no continúes leyendo.

Tensión y 'feeling' entre dos de los protagonistas

El presentador les preguntaba por sus secretos mejor guardados dentro de los rodajes, y les decía que desde su opinión es inconcebible que no hubiera romances fuera de pantalla porque "todos erais jóvenes, guapos y exitosos actores".

En ese momento Jennifer Aniston y David Schwimmer se encontraban en una vergonzosa mirada cómplice, y la actriz titubeaba como si no supiera bien que decir. Entonces su compañero y el que fue su amado en la serie confesaba: "En la primera temporada tuve un gran enamoramiento de Jenn".

"Era recíproco", contestaba Aniston con una sonrisa melancólica. Entonces Schwimmer explicaba ante la gran expectación del público: "Los dos tuvimos un importante enamoramiento el uno del otro, pero fue como dos barcos pasando, porque siempre había uno de los dos que estaba en una relación".

El que interpreta al personaje de Ross en la serie aseguraba que nunca habían llegado a cruzar el límite, y entonces al actor Matt LeBlanc, quien interpreta a Joey, se le escuchaba decir por debajo "¡Y una mierda!", generando las risas y los aplausos del público.

su pasión desembocó en el primer beso de la serie

LeBlanc apuntaba que se trataba de una broma, y entonces Aniston retomaba el turno de palabra para recordar la anécdota: “Recuerdo decirle una vez a David: Sería tan puf que la primera vez que tú y yo nos besáramos de verdad fuera en la televisión nacional".

Y efectivamente, así sucedió. Según cuentan los actores la primera vez que se besaron fue en esa cafetería al final de la primera temporada, “pero canalizamos todo ese amor en Ross y Rachel”. Seguro que esta historia de amor que traspasa las pantallas, como ha ocurrido en otras ocasiones entre otros actores ha emocionado a los seguidores de la serie, aunque se haya develado 20 años después.

Para cerrar el tema y siguiendo el tono humorístico que caracterizó al programa especial, Schwimmer preguntó a sus compañeros cómo era posible que nadie supiera que se gustaban, a lo que todos contestaron "lo sabíamos. Por supuesto", entre risas.