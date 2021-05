Juan Carlos Campo, sobre los indultos del procés: "Esto no es una pelea del ejecutivo contra el judicial"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha referido este jueves en el Senado a los posibles indultos a los condenados por el procés independentista y la posición contraria del Tribunal Supremo. El ministro, que ha vuelto a pedir "naturalidad" al debatir este asunto, ha asegurado que "esto no es una pelea del ejecutivo conta el poder judicial" y ha afirmado que "entre todos deberíamos hacer menos ruido" sobre el posible perdón del Gobierno a los doce independentistas.

Apenas un día después de conocerse el informe del Tribunal Supremo en el que los jueces se han posicionado radicalmente en contra de conceder un indulto total o parcial a los condenados, Campo se ha limitado a afirmar que no han empezado sus deliberaciones para hacer una propuesta al Consejo de Ministros: "No sé si ha llegado en el hueco de esta mañana la documentación oficial, porque no la teníamos, solo teníamos lo que ayer vimos todos", ha dicho en referencia al informe de la sala de lo penal del Tribunal Supremo.

Como ya hizo hace unos días en un desayuno informativo, Campo ha vuelto a pedir que "deberíamos de ver el instituto del indulto con naturalidad porque está en nuestro instrumento jurídico, lo que no quiere decir que no sea excepcional, claro que lo es" pero "no nos tiene que asustar". Asegura el ministro que "una crítica ácida no me preocupa porque hace ciudadanos mejor formados, pero digamos cosas que alimenten su acervo, creámonos eso de la información veraz".

Asegura Campo que "esto no es una pelea del ejecutivo conta el poder judicial" y rechaza realizar cualquier crítica al Tribunal Supremo. "No ha habido nunca, pero nunca y cuando digo nunca es nunca, una sola palabra que pudiera entenderse tímidamente como una sospecha o duda del papel de nuestro Tribunal Supremo. Confío en el Tribunal Supremo ciegamente, respeto la separacion de poderes y me encontrarán beligerante cuando haya un ataque contra el poder judicial", añadiendo que "para el Tribunal Supremo de España sólo tengo admiración".

Críticas de la oposición

La comparecencia estaba inicialmente planteada para hablar del programa Justicia 2020 que impulsa el departamento de Juan Carlos Campo pero prácticamente todos los portavoces de la oposición han puesto el asunto de los indultos encima de la mesa. Desde el Partido Popular ha sido Fernando de Rosa el que ha dicho que "aplicar la Ley no es revancha, las sentencias no son venganza, la Constitución establece la Justicia como valor fundamental y la Justicia es dar a cada uno lo suyo. El que delinque y no se arrepiente no puede obtener el perdón por mucho que un Gobierno dependa de sus votos".

Desde Ciudadanos ha sido Miguel Sánchez el que ha preguntado al ministro si "de verdad piensa usted que una sentencia dictada con todas las garantías legales es un acto de venganza" con el representante de Vox en la comisión, José Manuel Marín, preguntándole que "qué le parece a usted, como juez, ir en conta de la legislación que usted como ministro debe defender y proteger".