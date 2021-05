El juez falla contra Pérez de los Cobos: ni reincorporación ni queda afectado su ascenso a general

El titular del juzgado de lo contencioso número 8 de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, ha rechazado la pretensión del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, quien reclamaba ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló su cese como jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid y su reincorporación inmediata al puesto.

El juez, que fue el mismo que en primera instancia le dio la razón considerando nula y arbitraria su destitución promovida por el Ministerio del Interior, concluye ahora en su auto que la reincorporación de Pérez de los Cobos en el puesto antes de sentencia firme, podría provocar “perjuicios de imposible reparación” tanto a la Administración como a varios mandos de la Guardia Civil que ocupan distintos puestos en la plaza, por lo que atiende el recurso de la Abogacía del Estado que se opuso a la petición del coronel.

En cuanto a que la no ejecución provisional de la sentencia afecte al ascenso de Pérez de los Cobos a general de Brigada, el juez también falla en su contra, al recordarle que no se produce por estricto orden de puntuación derivado del proceso de evaluación, ni es significativa la pérdida de puntos por no ocupar el puesto designado.

El Ministerio del Interior recurrió la sentencia del juez Salgado que dio inicialmente la razón a Pérez de los Cobos ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que ha admitido a trámite el recurso y próximamente emitirá un veredicto definitivo.