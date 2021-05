Las ONG que han denunciado las devoluciones en caliente aseguran que hay muchos más casos

La Fiscalía de Menores de Ceuta ha abierto una investigación para descubrir si un menor que llegó a nuestras costas montado en botellas de plástico fue devuelto en caliente, algo completamente prohibido. En declaraciones a la Cadena SER, portavoces de las dos ONG que han denunciado el caso - Raíces y Coordinadora de Barrios - relatan que no es el único ni el más grave y celebran la apertura de diligencias por parte del Ministerio Público.

Tanto Lourdes Reyzábal (Raíces) como Patricia Fernández (abogada de Coordinadora de Barrios) explican, en primer lugar, que el caso del joven del vídeo que han denunciado no ha sido el único de devoluciones en caliente de menores de edad en Ceuta en los últimos días. Explica Reyzábal que "no ha sido uno, han sido muchos los niños devueltos en la frontera violando nuestra legislación y los tratados internacionales", añadiendo Fernández que "no se trata de la única, ni siquiera de la más grave, de las devoluciones en caliente de las que hemos tenido conocimiento estos días".

Las dos insisten en que las devoluciones en caliente están terminantemente prohibidas en el caso de menores de edad, explicando la abogada de Coordinadora de Barrios que es una táctica que "está estrictamente prohibida en nuestra legislación: se aparta de una manera meridiana de los criterios del Tribunal Constitucional". Para Fernández, en Ceuta a partir del 18 de mayo la práctica de las autoridades españolas "arrasó con la Convención de Ginebra y con la de los derechos de los niños y las niñas, y esto como sociedad no lo podemos consentir.

Por su parte Lourdes Reyzábal (Raíces) recuerda que "España ya ha sido condenada por la ONU por devolver en la frontera sur a un menor de edad en 2014", valorando ambas de una manera muy positiva la apertura de diligencias por parte del Ministerio Público. "Es fundamental que se abran diligencias y se investigue lo ocurrido", expica Reyzábal

La Fiscalía investiga

Han sido las denuncias de estas dos organizaciones las que han llevado a la Fiscalía de Menores de Ceuta a abrir una investigación sobre estas imágenes y dilucidar si efectivamente se ha producido una devolución en caliente en la frontera sur. Entre otras medidas el Ministerio Público ha pedido las imágenes completas y sin editar a la agencia Reuters, y ha pedido también identificar a los militares que aparecen en el vídeo así como la aportación de los protocolos que siguieron y por orden de quién los siguieron.

Fuentes de la Fiscalía de Menores afirman a la Cadena SER que con el material que contiene ese vídeo habrían podido incluso abrir una investigación de oficio. Reconocen estas fuentes que esos días fueron "caóticos" y que la frontera española con Marruecos se enfrentó a una situación inédita y por tanto habrá que examinar en detalle las circunstancias en las que se produjo.