Varias autonomías sufren repuntes de contagios de COVID-19 pese al descenso generalizado de la incidencia

Ya son tres las semanas sin estado de alarma. Los contagios de coronavirus en España parecen remitir y se ha observado un descenso constante en la incidencia desde hace algo más de un mes. Esto ha llevado a relajar tanto las restricciones como los ánimos, lo que en algunas autonomías ha supuesto un ligero repunte de los casos de COVID-19 que ya se observa en los datos.

Por ejemplo, en Cantabria, la incidencia a 14 días ha aumentado un punto este domingo, hasta los 83 casos por cada 100.000 habitantes, tras sumar 34 contagios, 15 más que el día previo, según la Consejería de Sanidad. También, Extremadura registró este sábado un total de 51 contagios, siete más que los notificados en la jornada anterior, aunque no se sumó ningún fallecido a las cifras.

Por su parte, La Rioja sigue aumentado el número de casos activos por coronavirus y, en las últimas 24 horas, ha pasado de 408 a 416, según ha informado el Gobierno regional. A la espera de tener otros datos actualizados, que no llegarán hasta el lunes, este viernes la región tenía unos niveles de incidencia acumulada a 14 días de 156,6 casos por cada 100.000 habitantes.

De hecho, algunos mandatarios autonómicos han pedido precaución en esta jornada. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido extremar la prudencia ya que "el virus sigue estando ahí y en los últimos días hemos notado un ligero aumento que tenemos que parar", a la vez que ha insistido en que junio es un "mes clave" para la vacunación.

También se ha pronunciado al respecto el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha reclamado avanzar "prudentemente" en la modulación de las medidas sanitarias, si bien las UCI del País Vasco han bajado del centenar de pacientes, algo que no sucedía desde el pasado 5 de abril. No obstante, Euskadi ha sumado en las últimas 24 horas 306 nuevos positivos, 3 menos que en la jornada anterior pero con muchas menos pruebas realizadas (6.008) y sigue con una tasa de positividad por encima del 5%, cifra que no se superaba desde el 20 de mayo.

Preocupan los hospitalizados

Sin embargo, hay comunidades preocupadas por la ocupación en centros sanitarios. En Galicia, aunque los casos activos bajan por octavo día consecutivo, se ha producido un repunte importante de la presión hospitalaria en la última jornada, ya que los ingresados han subido en 10 en las últimas 24 horas, hasta los 117.

Mientras, en Murcia, los ingresos hospitalarios también han experimentado un ligero repunte y son 72 los pacientes que se encuentran en planta frente a los 68 del día anterior. No obstante, se ha producido un descenso del número de contagios y casos activos, que pasan de 848 a 820, después de una semana en la que se ha venido produciendo un ligero incremento.

Pese a que en Cantabria sí se observa un descenso de los casos más graves e ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos, parece que se está produciendo un estancamiento en el resto de indicadores de la pandemia. De hecho, hay un hospitalizado más que ayer, sumando un total de 30 en toda la región.