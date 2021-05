"Sin eso habría sido imposible": Deschamps explica la vuelta de Benzema a la selección francesa

Didier Deschamps afirma que decidió la vuelta del madridista Karim Benzema a los 'bleus' ejerciendo su papel de seleccionador y sin tener en cuenta otras consideraciones de carácter personal. Así lo ha señalado en una entrevista concedida este lunes a la emisora France Info en la que es reticente a dar demasiados detalles sobre este caso.

El técnico se ha negado a dar detalles sobre cuál fue el elemento que hizo que cambiara la situación después de cinco años y medio durante los que Benzema no había sido convocado con la selección. No obstante, reconoce que "la fase más importante" fue un encuentro que hubo entre los dos en el que pudieron hablar: "Sin eso habría sido imposible".

A una pregunta sobre si le resultaba o no perdonar al francés, que le acusó de "haber cedido a una parte racista de Francia", el técnico evitó entrar en el detalle de si él había concedido o no ese perdón al jugador del Real Madrid. Además, insistió en que no ha actuado como hombre, sino como seleccionador, de acuerdo con la función que ejerce: "Lo repito, aunque algunos no lo quieran entender: el caso personal es secundario".

Benzema quedó fuera de la selección después de que estallara el escándalo en octubre de 2015 por su presunta implicación en una tentativa de chantaje del que era entonces otro de los jugadores de los 'bleus', Mathieu Valbuena.

Deschamps asegura que aborda la Eurocopa con "mucha serenidad y tranquilidad" y que su objetivo, como desde que está en el puesto desde 2012, es "ir lo más lejos posible", lo que significa tratar de ser campeón de Europa.

En la entrevista, además, señala que ha convocado a ocho delanteros que tienen "perfiles diferentes", que todos no van a jugar a la vez, pero que gracias a eso tiene "opciones diferentes y mucha calidad".