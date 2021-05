"Está cuestionado desde el primer tercio de la temporada": lo que no gustaba de Zidane en el Real Madrid

La Barra Libre de SER Deportivos ha abordado este lunes la salida de Zidane del Real Madrid y las consecuencias que tienen sus últimas declaraciones en exclusiva al Diario AS en el que ha asegurado: "Me voy porque el club no me da la confianza que necesito". Asimismo, noticia de última hora sobre el anuncio de la presentación del Kun Agüero como próximo jugador del FC Barcelona.

El enfado de Zidane

Antonio Romero: "He pasado por Cibeles y estaba llena de carteles de Conte y Pochettino. La carta de AS es el pelotazo de la temporada. Creo que casi nadie lo esperaba. Cualquiera intuía que lo que ha dicho Zidane es lo que estábamos contando. Pero es un puñetazo encima de la mesa. Muchos se empeñaban que Zidane salía así porque estaba enfadado con la prensa. Pero lo que ha dicho hoy es la realidad del turrón".

"¿Por qué no da una rueda de prensa el Real Madrid explicando los motivos de la marcha de Zidane? El Madrid a lo mejor tiene que dar una rueda de prensa para decir que lo que comenta Zidane es mentira. Pero quizá no puede. No puedes decir que quieres que siga en entrenador, pero rajas del cuerpo técnico. El Zidane de la primera etapa no es el de la segunda. Dice claramente que esperaba un trato diferente. Y tiene razón. Está cuestionado por un método de trabajo y no por un error puntual".

"En el Atlético de Madrid hubo momentos que se equivocó el entrenador y nadie rajó de él desde dentro. Pero en el Real Madrid se pone en duda su valía para este proyecto".

Jordi Martí: "Los lectores se arremolinan en los quioscos y dicen 'fijaos cómo Zidane despelleja a Florentino Pérez'. A renglón seguido tiene que dar explicaciones Florentino Pérez. ¿Alguien imaginaba que Florentino fuera a ser despellejado de esta forma tan cruel?".

Antón Meana: "El Real Madrid no ha echado a nadie. Zidane tiene dos caras. No ha tenido el valor de decir públicamente estas cosas".

Talavera: "Es una evidencia que Zidane está enfadado. En los últimos días han dicho que está cansado… Eso es desviar la atención. Se va porque tiene un enfado monumental con Florentino Pérez. Zidane no es tonto y sabe que estaban buscando otro entrenador".

Javier Herráez: "Lo que tiene que hacer Zidane es convocarnos en un hotel y hacemos una rueda de prensa sin límite de tiempo. El club no ha cambiado. En los últimos meses en el Madrid ha pasado lo de siempre".

El anuncio de Agüero como próximo culé

Antonio Romero: "Kun no viene porque venga libre o mejore a Braithwaite… Viene porque el Barcelona pone todos los puentes de plata para que Messi se quede. Si viene Agüero y no se queda Messi, el despropósito es enorme".

Jordi Martí: "El City acaba de recibir una petición del Barcelona para presentar al Kun Agüero. Agüero mejora a Braithwaite. ¿Agüero excita a la hinchada? Ni de lejos"

Antón Meana: "El Barcelona tiene que fichar a un delantero potente y Agüero no ha jugado nada este año".