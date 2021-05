La era Joan Laporta ha comenzado en el mercado de fichajes de verano con la incorporación del exdelantero del Manchester City, Kun Agüero. La leyenda de los citizen ha fichado por el FC Barcelona como ha anunciado el club catalán esta mañana por dos temporadas y con una cláusula de 100 millones de euros. El de Rosario llega gratis después de terminar su contrato con el Manchester City y se convierte en la primera cara nueva de la era Joan Laporta como nuevo presidente del club, cargo que ocupó en el mes de marzo.

Argentina da un nuevo jugador al club blaugrana, después del mejor de la historia del club, Leo Messi, además de Maradona, Maxi López, Gabi Milito, Javier Saviola o Javier Mascherano. Lista a la que se une el Kun, que formará parte del conjunto blaugrana al lado de su amigo, Leo Messi. En su primera rueda de prensa se le preguntó por el rol que espera, el futuro de Leo y los objetivos a corto plazo que tiene como nuevo jugador del FC Barcelona, en su regreso al fútbol español, después de su etapa temprana en el Atlético de Madrid.

La introducción de Joan Laporta

"Siempre has sido un jugador deseado por el Barcelona. Sergio, tu fichaje es una prueba más de que va a volver la alegría al FC Barcelona", comenzó el presidente del conjunto culé"

Las declaraciones del Kun Agüero

"¿Si jugaré con Messi? Esperemos jugar juntos, claro. Leo tomará sus decisiones con el club. Es un placer y un orgullo poder jugar con él. Si decide quedarse, que creo que sí, intentaré dar el máximo".

Kun Agüero: "Hablo todos los días con Messi. El último mensaje sí que ha sido de felicitaciones. Lo conozco desde chico y entrenar con él todos los días me permitirá conocerlo mucho más"

"¿Algún consejo de Guardiola? Lo único que me acuerdo que me dijo fue en la comida de celebración de la Premier: "Vas al mejor club del mundo", fue lo último que me dijo".

"Este es el primero de muchos fichajes que vais a ir conociendo en el mes de junio ¿Si es un guiño a Messi? El fichaje es por Kun Agüero".

Kun Agüero: "Hace mes y medio cuando me llegó el interés, no lo dudé. Le dije que no quería saber más de ningún otro equipo"