“Ancelotti se ha ganado mi cariño y el de la afición. Forma parte de nuestra historia porque ganamos la Décima con él. Pero aquí la exigencia es máxima y necesitamos un impulso. Le agradezco a Carlo su trabajo y su cariño. Es un señor. Lo entiende y deja buenas sensaciones con todos”. Así despidió Florentino Pérez a Carlo Ancelotti el verano de 2015, después de que el italiano hubiese sido el entrenador del Real Madrid durante dos temporadas en las que ganó títulos y corazones.

“Deja buenas sensaciones con todos” no era una declaración políticamente correcta, sino una afirmación evidente que se manifestaba y probaba con la opinión de los jugadores de la plantilla, que en su mayoría lamentaron la marcha del técnico italiano, muchos de ellos incluso públicamente.

Ancelotti pasó a la historia por ganar la Décima con el Real Madrid, el título más ansiado por el club desde que lo consiguiera la vez anterior en 2002, 12 años antes. También ganó la Copa en su primera temporada, y posteriormente la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Perdió la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, que a su vez había ganado la anterior liga en la última jornada por el golaveraje al Barcelona y tres puntos por encima de los blancos.

El subidón de la Décima dio alas a un Real Madrid que empezó arrasando en LaLiga con un brillante récord de 22-0-0. Más de 20 partidos ganando. Sin embargo, acabarían perdiendo el campeonato en favor del Barcelona a pesar de cosechar de 92 puntos: los blaugranas sumaron 94. Una gran cantidad de lesiones, especialmente las de Benzema y Modric dificultaron el camino al Real Madrid también en la Champions, de la que fueron apeados por la Juventus en semifinales.

El Atlético de Madrid, que ya había sido verdugo blanco en la Supercopa de España, también lo fue en octavos de la Copa del Rey para decepción de Ancelotti y los suyos. Al finalizar esa temporada, en la que se había ganado Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, pero se había fallado en las grandes competiciones, el Real Madrid tomó la discutida decisión de destituir a Ancelotti.

Admitió presiones

Años después de dejar el Real Madrid, el técnico italiano escribió ‘Liderazgo tranquilo: ganando corazones, mentes y partidos’, un libro autobiográfico en el que reveló varios detalles su salida. “Las cosas iban bien, pero hubo dos problemas grandes...”, reconoció. “El primero lo causaron unas estadísticas de la UEFA que ‘revelaron’ que el equipo no tenía tantas horas de entrenamiento como otros clubes europeos. Habíamos ganado 22 partidos seguidos, así que debíamos estar haciendo algo bien... Pero justo perdimos cuando salió la estadística, y el club presionó: ‘Hay que trabajar más’. Yo pensaba lo contrario (…) Los jugadores debían descansar, llevábamos un mes de lesiones y fatiga que fue crucial para perder la Liga. Lo de las estadísticas fue una señal de que el Madrid tenía más fe en los números que en mi trabajo...”, señaló.

Además, reveló un episodio con Gareth Bale, quien precisamente podría volver de su cesión este verano. “El director general me dijo que el presidente quería hablar conmigo. Cuando fui a su oficina, me dijo que Bale le había llamado. Yo le había sustituido el 4 de enero. El agente de Bale se había quejado porque Gareth quería jugar por el centro. El presidente me dijo que qué pensaba hacer y esta fue mi respuesta: ‘Nada’. No podía cambiar el sistema a mitad de temporada. Desde entonces, la relación con el presidente no volvió a ser la misma”, reveló.

Después del Real Madrid

Ancelotti se marchó al Bayern tras tu salida del club blanco, donde ganó una Bundesliga y dos Supercopas domésticas. Seguidamente entrenó en Nápoles y esta última temporada en el Everton, al que dejó a pocos puntos de entrar en competiciones europeas.

Antes de recalar en el club blanco había triunfado en el Milan con dos Champions, dos Supercopas de Europa, una Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa italiana y un Mundial de Clubes. También ganó títulos con Juventus, Chelsea y PSG.