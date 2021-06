Desde Irene Montero hasta Adriana Lastra: los mensajes de apoyo a Rocío Carrasco en el final de su documental

Después de emitir los 12 capítulos que componían el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, Mediaset ha traído de vuelta a Rocío Carrasco al plató de Telecinco con el objetivo de hacer un repaso a un viaje que comenzaba el pasado mes de marzo. Un documental en el que la colaboradora de televisión ha roto su silencio después de 20 años y en el que ha hablado sobre su relación tanto con el que fuera su pareja Antonio David Flores como con sus hijos. También sobre la pelea judicial que le ha enfrentado a su expareja durante estos últimos años e incluso su intento de suicidio en 2019.

En esta ocasión, la protagonista del documental se ha enfrentado a las preguntas de Carlota Corredera y a las de todas aquellas colaboradoras que han participado durante estas últimas semanas en el debate posterior al documental. También a quienes no confiaban en su palabra años atrás, entre ellos Lidia Lozano y Kiko Hernández, quienes han visitado el plató de Mediaset para pedir perdón a Rocío Carrasco por haberse posicionado en su contra en el pasado.

"Nos ha indignado la injusticia que has sufrido y nos has emocionado con tu rebeldía"

Pero ha habido mucho más. Durante este programa especial también hemos sido testigos de los mensajes de apoyo de un gran número de personalidades a la hija de Rocío Jurado. Todo ello a través de un vídeo en el que podemos ver, en primer lugar, a la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra: "Querida Rocío, muchísimas gracias. Contar lo que nos pasa siempre ha sido la estrategia que hemos usado las mujeres para cambiar el mundo. Contar nuestras vidas, nombrar la violencia que sufrimos es el primer paso. Rocío, nos has conmovido a todos y todas con tu historia porque nos ha indignado la injusticia que has sufrido y nos has emocionado con tu rebeldía".

A Adriana Lastra le han seguido otras como Carme Chaparro, quien ha reconocido frente a las cámaras de Mediaset que Rocío está siendo muy valiente y que está ayudando mucho a la sociedad. También Lara Dibildo, quien reconoce que se alegra mucho de que por fin haya contado todo lo vivido durante estos últimos años y la actriz Itziar Castro, quien le ha dado las gracias por ser tan valiente y por no callarse: "Diciendo las cosas se lucha contra el odio y se cambia el odio".

"Algunas de las plumas de esas alas que llevas tatuadas se han quedado con nosotras"

Entre el resto de personas que han participado en este homenaje a Rocío Carrasco podemos encontrar a Lucía Etxeberria, Melani Olivares y Mercedes Milá. También a María, una antigua compañera de colegio que, al igual que Rocío Carrasco, ha sido víctima de violencia vicaria: "Algunas de las plumas de esas alas que llevas tatuadas se han quedado con nosotras y nos empujan, nos dan fuerza para luchar contra esta lacra social cada vez mayor".

Un vídeo que terminaba con la ministra de Igualdad Irene Montero, quien reconocía que hará todo lo que esté en su mano para que ninguna mujer vuelva a vivir una situación igual: "Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza y la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida. Espero que contarla sirva como un acto de reparación de todas las violencias que has sufrido y, sobre todo, espero que seas consciente de lo que ha ayudado que tú te hayas decidido a contar tu historia a otras miles de mujeres que, escuchándote, han podido identificar situaciones que ellas también han vivido y que son violencia contra ellas".

Por último, Irene Montero cerraba su intervención explicando que las instituciones tienen que mandar el mismo mensaje que dio Rocío Carrasco en el último episodio del documental: "Te he escuchado con emoción decir en el último capítulo que nunca has estado sola, que siempre has tenido gente y yo, como ministra de Igualdad tengo que conseguir que las instituciones mandemos ese mensaje contundente al resto de mujeres".