"Me avergüenzo, pero es la puta realidad": las lágrimas de Rocío Carrasco al recordar su intento de suicidio

"No quería, no podía y no tenía fuerzas". Rocío Carrasco ha hablado, en el duodécimo y último capítulo de su documental, sobre su intento de suicidio el pasado 5 de agosto de 2019. Después de que le contaran que su hija, Rocío Flores, iba a salir en televisión para defender públicamente a su padre por su participación en Gran Hermano VIP, la colaboradora de televisión decidió no seguir con su vida y se tomó varias pastillas para quitársela: "Ese día, el cinco de agosto, decidí que no quería seguir viviendo, ese día determino que no puedo, que no quiero volver a pasar por aquello, ya lo había puesto en conocimiento de la justicia, había puesto en manos de la justicia una serie de actitudes que yo consideraba maltrato".

La hija de Rocío Jurado reconoce que en aquellos instantes no quería levantarse de la cama y que no quería seguir viviendo de esa manera: "Había llegado el momento de que todo eso terminara y la única forma para acabar con eso era quitándose de en medio". La protagonista del documental reconocía que llegó a esa situación porque veía que la historia se repetía y que no quería volver a vivir esa experiencia más: "Solamente pedía que no pudiera volver a seguir maltratándome. Era lo único que pedía y veía que eso no era así. Y no solo eso, sino que se va a volver a repetir".

"Dije que lo iba a conseguir y que siempre me quedaba el puente de Segovia para tirarme"

Por todo ello, Rocío Carrasco reconoce que se tomó varias pastillas diferentes hasta el punto de quedarse dormida. Cuando su pareja entró en la habitación y vio que no se despertaba, la llevó directamente al hospital: "Yo llegué prácticamente dormida y no recuerdo nada de lo que pasó durante esas horas. Ni sé los tiempos, ni sé lo que contesté. Luego sé, porque lo he leído, que dije una medicación de lo que yo tomaba habitualmente".

Después de que los profesionales sanitarios le preguntaran las razones que le habían llevado a intentar suicidarse, Rocío Carrasco aclaró que no quería seguir viviendo de esa manera y que no podía con lo que estaba haciendo el padre de sus hijos con ella: "En un primer momento dije que me daba igual no conseguirlo en ese momento pero que lo iba a conseguir y que siempre me quedaba el puente de Segovia para tirarme. Y de ahí me ingresan en otro hospital especializado con una planta especializada para eso".

"Me doy cuenta en ese momento de lo que he hecho y me parece que era una soberana putada para los míos"

Cuando llegó al hospital, Rocío Carrasco reconoce que tomó conciencia "de la barbaridad que había hecho": "Me doy cuenta en ese momento de lo que he hecho y me parece que era una soberana putada para los míos. En ese momento no piensas en nada, ni piensas en nadie. Lo único en lo que piensas es que no quieres volver a pasar por lo mismo. Que no quieres volver a ver el odio en tu hija, que no quieres volver a sentirte mala madre y que no quieres volver a sentir que has perdido las dos cosas más importantes de tu vida".

Fue entonces cuando llegó a la conclusión que no tuvo en cuenta al resto de personas que le apoyaban a diario: "Es una acción cobarde, egoísta y es una acción de la que me avergüenzo. Pero es la puta realidad". Sin embargo, y a pesar que su estancia en el hospital le ayudó a aclarar las cosas, la protagonista del documental reconoce que se marchó del mismo sin recibir el alta porque le avisaron que había alguien de prensa merodeando por el parking.