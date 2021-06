Fernando Simón pide disculpas por lo que dijo sobre la polémica de las segundas dosis: "Espero que sirvan"

El director del Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha aprovechado su rueda de prensa para pedir disculpas, y matizar, las palabras que dijo el pasado lunes sobre la polémica que había en torno a las segundas dosis de la vacuna. "No es mi intención criticar el trabajo que han hecho los medios de comunicación", ha puntualizado.

"Simplemente fueron unas palabras en las que trataba de dar una idea de cómo se tienen que interpretar algunas de las formas de presentar la información y creo no va mucho más allá. No hay mucho más de lo que hablar. Espero que mis disculpas sirvan y si no sirven pues, bueno, tendré que dar más", ha destacado. Estas disculpas nacen de sus palabras donde responsabilizó a "los grupos políticos, lobbies y medios de comunicación" de que se fomentase vacunarse de la segunda dosis con AstraZeneca y no con Pfizer, opción que recomienda Sanidad. De hecho, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó que debía ser Simón quien se "tenga que explicar".

En este sentido, Simón ha señalado que son palabras que dijo y que debe ser él quien "tiene que dar explicaciones al respecto". "Lo que dije el lunes pasado fue una información muy amplia sobre varios sectores y varios grupos de profesionales, en ningún momento me refería a los periodistas, a los que respeto mucho, pero sí que es cierto que hablé de los políticos, hablé de los profesionales y hablé de los medios de comunicación. Creo que hablé de una forma muy general, creo que hablé de una forma en la que no había nadie que tuviera que darse por aludido específicamente y si alguien se pudo ofender con lo que dije lo siento mucho y obviamente no es mi intención el criticar el trabajo que han hecho los medios de comunicación que durante toda la pandemia ha sido muy bueno y, de hecho, creo que lo he alabado en múltiples ocasiones", ha explicado.

Las palabras de Simón

"El tema de la segunda dosis se ha utilizado de muchas maneras, se ha utilizado por los grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación que pueden tener una posición editorial determinada, un interés determinado u otro y pueden incluso tener patrocinadores determinados, no entro en esa historia pero sí que es cierto que se ha utilizado por muchas partes con intereses diferentes y eso no favorece en que la población normal tenga una capacidad de tomar la decisión clara e imparcial, o al menos lo más aséptica posible, de factores que no tendrían que influir a la hora de tomar este tipo de decisiones", aseguró Fernando Simón.

"En este caso ha podido tener más peso un grupo que otro, un lobby que otro, un medio de comunicación que otro... Pero también creo que no está pasando lo mismo en todas las CCAA y también no está pasando lo mismo en todos los subgrupos de edad que hay en los menores de 60 años. También me consta de grupos de mayores de 60 años que quieren ponerse una dosis que no es la que se les ha recomendado a ellos. Tenemos que tener un poco de cuidado de no hacer nacional lo que es un problema de un grupo o una comunidad concreta, de no hacer global lo que es una posición de a lo mejor un grupo muy concreta por la razón que sea porque eso también desinforma. Si queremos dar una idea de lo que la población está haciendo es difícil saberlo si tenemos una muestra pequeña, hay que tratar de ver en todas partes", sentenció.