El Supremo confirma prisión permanente para el hombre que asesinó a su mujer y su hijo en Alcobendas

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de prisión permanente revisable para el hombre que en mayo de 2017 asesinó a su pareja y al hijo pequeño de ésta en la localidad madrileña de Alcobendas de varias decenas de cuchilladas en el baño de la casa. El doble asesino, que estuvo fugado durante semanas hasta que fue detenido en un parque de Madrid por dos policías fuera de servicio, también debe indemnizar a los familiares de las víctimas con casi 800.000 euros.

La sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, refleja cómo víctima y agresor habían empezado su relación en 2005 cuando ambos estaban en la cárcel y que habían vuelto a vivir juntos en marzo de 2017 cuando el acusado volvió de su expulsión a Marruecos. Vivieron esos meses en una casa en la localidad de Alcobendas, en el norte de Madrid, con el hijo de doce años de la mujer cuyo padre ya había fallecido.

Ese 2 de mayo de 2017 el acusado cogió un cuchillo y asaltó a su pareja en el baño de la casa, acabando con su vida de treinta puñaladas, para poco después hacer lo mismo con el niño de dieciséis puñaladas más. Después de hablar con su familia por teléfono y asegurar que "pasó lo que pasó" se fugó de allí y tras coger un tren en dirección a Francia fue detenido el 30 de mayo en un parque del distrito madrileño de Tetuán por dos policías fuera de servicio.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar en una sentencia la condena que le impuso en segunda instancia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: prisión permanente revisable por el asesinato del niño y veinticuatro años y medio de cárcel más por el asesinato de su pareja, además de indemnizaciones para sus familiares que rozan los 800.000 euros en total.

Puñaladas por la espalda

La sentencia, que ha tenido como ponente al magistrado Julián Sánchez Melgar rechaza todos los argumentos del recurso del condenado con el apoyo de la Fiscalía y de la Comunidad de Madrid. En su recurso, el asesino intentaba alegar que había existido una discusión previa con su pareja, lo que abriría la puerta a retirar la alevosía y condenarle por homicidio, intentaba afirmar también que el niño se había lanzado contra él y que le había asfixiado para evitarle sufrimiento y, finalmente, llegaba a asegurar que había confesado los hechos.

Argumentos que rechaza de plano la sala de lo penal del Supremo. "La existencia de alevosía, deja pocas dudas", dice la sentencia, destacando entre otras cosas que las primeras puñaladas fueron por la espalda.

Prisión permanente revisable

El Supremo también estudia otra de las alegaciones del doble asesino: que se le ha condenado irregularmente a prisión permanente revisable por tener en cuenta por partida doble la vulnerabilidad del niño como circunstancia hiperagravante. Un asunto que el Supremo ha abordado recientemente en otros casos de asesinos de niños condenados a prisión permanente como el de los asesinatos de Pioz o el asesinato del niño Gabriel Cruz por parte de Ana Julia Quezada.

En este caso, la alegación tiene la misma respuesta. "No ha habido, por tanto, vulneración del principio non bis in idem, pues junto al medio alevoso empleado (en este caso, doble, por el apuñalamiento por la espalda y el estrangulamiento, aprovechando la debilidad del menor), que cualifica el hecho como asesinato, concurre, además, la menor edad de la víctima, que justifica la aplicación del asesinato agravado del precepto aplicado".