Un anciano construye un banco para que su mujer descanse en los paseos ante la inacción del ayuntamiento.

No hay nada con lo que el amor no pueda, y más si estos pequeños gestos son los que marcan la diferencia. Hace unos meses conocíamos la historia de un hombre que se había acercado a una peluquería para que le enseñaran a rizarle el pelo a su mujer, que ya no podía. Y esta semana un hombre gallego de 82 años ha conquistado el corazón no solo de su mujer, sino el de cientos de personas, por este detalle que ha tenido en su municipio, pero que en realidad radica de la inacción del ayuntamiento.

Una historia bonita pero a la vez injusta. Manuel Souto, un ciudadano de A Estrada, en Pontevedra solicitó hace ya un año al ayuntamiento que colocara bancos en la calle de su barrio donde suelen pasear algunas personas mayores de la localidad y que, "no hay donde sentarse en dos kilómetros a la redonda", como ha explicado a Nius.

En una hora había creado el banco para su mujer

Su mujer, María, tiene 79 años y padece artrosis, una enfermedad en los huesos que hace que cada vez sea más complicado realizar esos paseos y deba hacer más descansos, acompañada por un bastón y siempre por su marido.

Al ver las dificultades a las que tenía que enfrentarse su mujer cada vez que realizaban su paseo diario de 900 metros, y darse cuenta de que el banco que había solicitado no llegaría a corto plazo, Manuel decidió acudir a la ferretería más cercana a su casa y comprar los materiales necesarios para construir uno.

"No me llevó ni una hora" comenta orgulloso, pero por poco que le costara, el regalo que le estaba haciendo a su mujer valía muchísimo más de lo que cualquier otro objeto de valor pudiera significar. El anciano había trabajado de carpintero, por lo que tenía las nociones necesarias para hacer este bonito regalo de amor a su mujer.

Hilo ⬇️:¡Gran iniciativa! 👏🪑

Ante la falta de respuesta del @c_aestrada a la petición de Manuel de poner un banco en la zona en la que pasea con su mujer. Este decidió construir e instalar un banco para que su mujer María, que está enferma, pudiese descansar durante sus paseos. pic.twitter.com/j4RS1s9WRS — Matia (@MatiaFundazioa) June 9, 2021

Una sorpresa llena de amor

Manuel habló con el dueño de un establecimiento que quedaba en mitad del recorrido que suelen hacer, y le preguntó si podía colocarlo ahí. Sin decir nada a su mujer, durante la noche fue a colocarlo para al día siguiente darle la sorpresa.

"Cuando lo vio, le encantó. Me dio un abrazo y un beso" ha explicado emocionado al medio, sobre el momento en el que le desveló al amor de su vida el bonito detalle que había querido tener y que significaba tanto para ella y su salud. Además, el gallego ha destacado que ese banco está para todas aquellas personas mayores que quieran utilizarlo, aunque ha bromeado con que ahora no está ni un minuto libre.

Otro vecino también reclamó un banco hace dos años

Como ha contado, ellos no eran los unicos mayores del barrio que llevaban tiempo solicitando estos puntos de descanso. Otro vecino lo hizo hace dos años "y todavía está esperando" denuncia Manuel, y es que, el ayuntamiento de su localidad parece estar haciendo oídos sordos de una necesidad que demandan sus personas más mayores.

Puede que no sea el mejor banco, no esté barnizado o su estructura no sea la más estética posible, pero sin duda el sentimiento que encierra es mucho más valioso que cualquier otro elemento que hubieran colocado, aunque fuera el más cómodo del mundo.