"Estoy en shock": esta es la archiconocida política que se encuentra tras la 'Mariposa' de 'Mask Singer'

Decían que el casting de la segunda temporada de Mask Singer era todavía más ambicioso que el primero y, al menos por el momento, lo están demostrando. Después de una primera edición que se convirtió rápidamente en un auténtico éxito, el programa de Antena 3 volvía hace apenas unas semanas con un nuevo plantel de famosos dispuestos a engañar por completo tanto al jurado como a los millones de personas que se encuentran al otro lado del televisor.

En la primera gala sorprendían con la Toya Jackson, en la segunda con Isabel Preysler y, en esta tercera, con una Esperanza Aguirre que se ha visto abocada a revelar su identidad tras perder el duelo final contra el Flamenco. La gala comenzaba con el Perro , la Monstruita y el Flamenco dándolo todo sobre el escenario con el objetivo de avanzar de ronda y evitar ser desenmascarados antes de tiempo. Mientras que los dos primeros lo conseguían con facilidad, el tercero era relegado a la ronda de eliminación.

El Flamenco y la Mariposa se enfrentan en la ronda de eliminación

Allí se encontraría con la Mariposa, quien sucumbía contra el Plátano después de cantar el famoso Ella Elle L'a' de Kate Ryan. En el duelo final, el Flamenco se decantaba por el Yo x ti, tú x mí de Rosalía y la Mariposa trataba de salvarse de la eliminación versionando These boot are made for walking. Tras un duro duelo entre ambos contendientes, el jurado permitía seguir adelante al Flamenco y condenaba a la Mariposa a la eliminación.

¿Y quién se encontraba detrás de la máscara? Hace ya varios días, la Mariposa aseguraba frente a la audiencia que era una de las principales fuentes de inspiración de la sociedad. Una persona, que surca los cielos desde tiempos inmemoriales que, tal y como explica frente a las cámaras de Antena 3, deja huella allá por donde pasa. En un primer momento, Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota apostaban que María Teresa Campos se escondía bajo el disfraz de la Mariposa. Paz Vega, mientras tanto, se decantaba por Ana Torroja.

El jurado no descubre la identidad de la Mariposa

Sin embargo, y después de escuchar a la Mariposa cantando These boots are made for walking, el jurado cambiaba de opinión. A pesar de que Javier Ambrossi seguía apostando por María Teresa Campos, el resto de participantes cambiaban de personaje. Mientras que Javier Calvo apostaba por Mayra Gómez Kemp, Paz Vega y José Mota aseguraban que era Carmen Lomana. Por lo tanto, nadie fue capaz de adivinar la identidad de una Mariposa que, al quitarse la máscara, descubría que tenía a Esperanza Aguirre en su interior.

Si en la primera edición vimos a políticos como Máximo Huerta o Toni Cantó, en esta ocasión le ha tocado a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid de la mano del Partido Popular. Después de quitarse la máscara, la política ha dado a conocer sus sensaciones sobre el escenario: ""¡Ha sido una locura! No os hacéis una idea lo que pesa esto. Es como llevar un becerro a hombros. No sabéis lo que es esto. He comprendido a la gente que no ve". De esta manera, Esperanza Aguirre se convierte en la tercera eliminada de un concurso que, semana tras semana, no deja de sorprender de la mano de invitadas como la Toya Jackson, Isabel Preysler y, ahora, Esperanza Aguirre.