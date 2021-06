"¿Te ves siendo presidenta del Gobierno?": Isabel Díaz Ayuso se moja y habla sobre su futuro político

Tras su contundente victoria en las pasadas elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, donde duplicó sus apoyos respecto a los anteriores comicios y superó en votos a todos los partidos de la izquierda unidos, cada vez son más las personas que ven en Isabel Díaz Ayuso no solo a la próxima lideresa del Partido Popular, sino a una potencial presidenta del Gobierno. Y es que, después de coger el partido en una situación muy complicada, la madrileña ha conseguido revertir la situación hasta el punto de llevar nuevamente al partido hasta lo más alto.

Pero, ¿se ve siendo presidenta del Gobierno? Hace apenas unas horas, Mediaset emitía una nueva entrega de Mi casa es la tuya en Telecinco. Un programa, dirigido por Bertín Osborne, en el que el famoso presentador entrevista a todo tipo de personalidades en un ambiente muy distendido. Todo ello con el objetivo de que se encuentren lo más relajados posibles durante la charla y contesten así a todo tipo de preguntas tranquilamente.

"¿Te ves siendo presidenta del Gobierno?"

Entre todas estas preguntas, Bertín Osborne le ha hecho la que muchas personas se han hecho durante estos últimos meses: "¿Te ves siendo presidenta del Gobierno?". Y lo cierto es que se ha mojado. A pesar de su éxito en los comicios madrileños, Isabel Díaz Ayuso reconoce que no se ve siendo presidenta del gobierno central en un futuro cercano: "Pues no. Me parece que ya soy, en parte, lo más bonito que se puede ser que es presidente de Madrid".

A continuación, Isabel Díaz Ayuso ha recordado que ser presidenta de Madrid también supone, en parte, ser presidenta de España porque "Madrid es España". A continuación, y después de mojarse respecto a su futuro político en el partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que le encanta su proyecto en Madrid y que no ve más allá de eso: "Soy parte de un proyecto en el que tantos ciudadanos de todos los rincones del país y de todo el mundo vienen a ser libres".

"No crees que vayas a volver a vivir algo igual y, además, no pasa nada"

Bajo su punto de vista, presidir la comunidad de Madrid es lo máximo: "En el momento en el que presides Madrid, y estás al frente de una administración como esta, no crees que vayas a volver a vivir algo igual y además no pasa nada". Por lo tanto, y a pesar de sus buenos resultados en las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de mayo en Madrid, Isabel Díaz Ayuso no contempla ponerse al frente del Partido Popular y mucho menos a dirigir el país.

A pesar de que se impuso con facilidad en las elecciones del pasado mes de mayo, Isabel Díaz Ayuso deberá volverse a presentar en las urnas en 2023 si quiere reeditar su cargo. Y es que, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la nueva legislatura acabará cuando estuviera previsto que finalizara la original. Será entonces cuando determine si quiere seguir creciendo en el partido o si prefiere seguir al frente de una comunidad autónoma como la de Madrid.