El mensaje de Ana Obregón al padre de las niñas de Tenerife: "A los mierdas hay que llamarles por su nombre"

El buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' permanece este domingo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife al sufrir este sábado una avería, tras 13 días consecutivos de rastreo en la zona donde el pasado jueves se encontró el cuerpo sin vida de Olivia y donde se busca a su hermana Anna y su padre Tomás Gimeno.

El barco del Instituto Español de Oceanografía (IEO), equipado con un radar de barrido lateral y un robot submarino, continuará con las labores de rastreo para tratar de encontrar a Anna y Tomás una vez se solventen estos problemas técnicos.

Gimeno mató a las niñas para hacer el máximo daño posible

Tomás Gimeno, desaparecido en Tenerife desde el 27 de abril junto a sus hijas Anna y Olivia, habría dado muerte a las niñas en su finca y arrojado sus cuerpos al mar en un plan preconcebido para causar a su expareja el mayor dolor, según un auto judicial difundido el mismo día en el que se conoció que la niña mayor murió a causa de un edema pulmonar agudo. El auto afirma que Gimeno "de manera deliberada quiso colocar (a su expareja) en la incertidumbre acerca de la suerte o destino que habían sufrido en sus manos Olivia y Anna".

Ante este hecho, la popular actriz Ana Obregón quiso realizar una publicación en Instagram para apoyar a la madre de las niñas de Tenerife y dedicarle unas palabras al padre, Tomás Gimeno: "Solamente pido que ese cabrón, sí, cabrón y asesino, esté vivo (a los mierdas hay que llamarles por su nombre)", comenzó diciendo.

La presentadora tuvo palabras de ánimo y cariño para la madre, una luchadora en este trágico suceso. "No hay consuelo, cuando una madre pierde un hijo, nos entierran en vida", escribió.

En cambio, Obregón le dedicó las peores de las palabras para el padre: "Y si la justicia fuera justa, cuando le cojan, que no entre en la cárcel unos años como hacen con todos los asesinos de sus hijos, sino que deberíamos lapidarle entre todos y yo tiraría la primera piedra", sentenció.

Lee aquí la carta completa

Querida Beatriz,

He seguido tu historia de esperanza y valentía desde el principio de esta tragedia.

Solamente pido que ese cabrón, si cabrón y asesino, este vivo. (A los mierdas hay que llamarles por su nombre)

Y si la justicia fuera justa cuando le cojan que no entre en la cárcel unos años como hacen con todos los asesinos de sus hijos,sino que deberíamos lapidarle entre todos y yo

tiraría la primera piedra.

Y a ti , querida Beatriz,poco puedo decirte, porque no hay consuelo.

Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida.

No voy a pedirte que seas fuerte, ni que pienses que está en el cielo, ni todas esas cosas que nos dicen con cariño pero que no nos ayudan en nada.

Solamente puedo mandarte todo mi amor y decirte que no estás sola.

Toda España está contigo y somos muchas las madres que han perdido a su hijo y que lloramos contigo.

#olivia DEP🖤