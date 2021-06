"Quiero entender lo que me pasó": las palabras de Eriksen a su agente durante su hospitalización

El proceso de recuperación de Christian Eriksen continúa en el hospital a la espera de noticias que pongan de manifiesto la mejoría de su diagnóstico estable. En este tiempo, el jugador ha podido conversar de lo ocurrido en el encuentro de la Eurocopa 2020 ante Finlandia con sus compañeros de Dinamarca y con su propio agente, Martin Schoots, quien ha desvelado en La Gazzetta dello Sport parte de su charla con el paciente.

Pese a la gravedad de su colapso en mitad del partido, Eriksen mostró mayor preocupación por el resto de la expedición danesa. "Estaba preocupado por nosotros, por el equipo. Nos preguntó qué tal estábamos", aseguró el representante.

Además, ambos tuvieron tiempo de hablar del drama vivido en el Estadio Parken de Copenhague y de la respuesta que dio el mundo del fútbol a modo de aliento. Según Schoots, el mensaje que ha querido trasladar el centrocampista es: "Gracias por el apoyo. No me rendiré. Me siento mejor, pero quiero entender lo que me pasó. Quiero darles las gracias a todos por todo lo que han hecho por mí", recoge la Gazzetta.

"Eriksen se encuentra estable, bien"

Después de casi dos días pendientes de su estado, la federación danesa ha actualizado este lunes la información sobre su evolución. "Christian (Eriksen) se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio", ha informado en rueda de prensa Jakob Høyer, jefe de comunicación de la DBU. De momento se desconoce la causa, de ahí que continúe hospitalizado mientras es sometido a más exámenes médicos.

El encuentro fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó casi dos horas después tras comprobar sus compañeros que Eriksen se encontraba en buenas condiciones y de que hubiera acuerdo por todas las partes implicadas en el partido. Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un tanto de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca dispuso de un penalti para igualar el encuentro, pero lo malogró Pierre-Emile Höjbjerg.